Вся Одеса стоїть у заторах через міжнародний форум за участю президентів Румунії Молдови та Сербії.

Затор у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Весь центр Одеси сьогодні стоїть у заторах вже протягом кількох годин. Це пов'язано із приїздом до міста високопоставлених гостей.

Фото та відео із тягнучками в місті ширяться соцмережами.

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Затори сьогодні спостерігаються по всьому місту — від Аркадії до історичного центру, на всіх дорогах і транспортних розв'язках. На відео, що ширяться соцмережами, можна побачити водіїв, які намагаються пересуватися трамвайними шляхами, але їх зупиняють поліцейські. Спостерігаються також значні тягнучки на виїзді з міста. Тому сьогодні краще обмежити переміщення автотранспортом або взагалі за можливості залишатися вдома.

"Це жесть! Три години в пробці, спека, діти в машині. Руху ніякого немає, ніде навіть води купити", — пише обурений користувач соцмереж.

Затор в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Затор біля площі 10 квітня. Фото: cоцмережі

Затор в районі Аркадії. Фото: соцмережі

Крім того, на розі Великої Арнаутської та Пушкінської сталося ДТП, тому там рух ще більше ускладнений.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як міст через Кофу допоможе позбутися заторів. А також про скандал із паркуванням в одеському дельфінарії.