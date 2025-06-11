Вся Одеса стоїть у заторах через міжнародний форум за участю президентів Румунії Молдови та Сербії.

Одеса стала в заторах — у центрі перекритий рух
Весь центр Одеси сьогодні стоїть у заторах вже протягом кількох годин. Це пов'язано із приїздом до міста високопоставлених гостей.
Фото та відео із тягнучками в місті ширяться соцмережами.
Одеса в заторі
Затори сьогодні спостерігаються по всьому місту — від Аркадії до історичного центру, на всіх дорогах і транспортних розв'язках. На відео, що ширяться соцмережами, можна побачити водіїв, які намагаються пересуватися трамвайними шляхами, але їх зупиняють поліцейські. Спостерігаються також значні тягнучки на виїзді з міста. Тому сьогодні краще обмежити переміщення автотранспортом або взагалі за можливості залишатися вдома.
"Це жесть! Три години в пробці, спека, діти в машині. Руху ніякого немає, ніде навіть води купити", — пише обурений користувач соцмереж.
Крім того, на розі Великої Арнаутської та Пушкінської сталося ДТП, тому там рух ще більше ускладнений.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як міст через Кофу допоможе позбутися заторів. А також про скандал із паркуванням в одеському дельфінарії.
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