Вся Одесса стоит в пробках из-за международного форума с участием президентов Румынии Молдовы и Сербии.

Пробка в центре города. Фото: Новини.LIVE

Весь центр Одессы сегодня стоит в пробках уже в течение нескольких часов. Это связано с приездом в город высокопоставленных гостей.

Фото и видео с тянучками в городе распространяются по соцсетям.

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Пробки сегодня наблюдаются по всему городу — от Аркадии до исторического центра, на всех дорогах и транспортных развязках. На видео, что распространяются по соцсетям, можно увидеть водителей, которые пытаются передвигаться по трамвайным путям, но их останавливают полицейские. Наблюдаются значительные тянучки и на выезде из города. Поэтому сегодня лучше ограничить перемещение автотранспортом или вообще по возможности оставаться дома.

"Это жесть! Три часа в пробке, жара, дети в машине. Движения никакого нет, негде даже воды купить", — пишет возмущенный пользователь соцсетей.

Пробка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Пробка возле площади 10 апреля. Фото: соцсети

Пробка в районе Аркадии. Фото: соцсети

Кроме того, на углу Большой Арнаутской и Пушкинской произошло ДТП, поэтому там движение еще больше затруднено.

Напомним, недавно мы писали о том, как мост через Кофу поможет избавиться от пробок. А также о скандале с парковкой в одесском дельфинарии.