Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса стала в пробках — в центре перекрыто движение

Одесса стала в пробках — в центре перекрыто движение

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 12:49
Вся Одесса стоит в пробках из-за международного форума с участием президентов Румынии Молдовы и Сербии.
Пробка в центре города. Фото: Новини.LIVE

Весь центр Одессы сегодня стоит в пробках уже в течение нескольких часов. Это связано с приездом в город высокопоставленных гостей.

Фото и видео с тянучками в городе распространяются по соцсетям.

Реклама
Читайте также:

Одесса в пробке

Пробки сегодня наблюдаются по всему городу — от Аркадии до исторического центра, на всех дорогах и транспортных развязках. На видео, что распространяются по соцсетям, можно увидеть водителей, которые пытаются передвигаться по трамвайным путям, но их останавливают полицейские. Наблюдаются значительные тянучки и на выезде из города. Поэтому сегодня лучше ограничить перемещение автотранспортом или вообще по возможности оставаться дома.

"Это жесть! Три часа в пробке, жара, дети в машине. Движения никакого нет, негде даже воды купить", — пишет возмущенный пользователь соцсетей.

Дороги Одессы превратились в сплошную пробку — что известно - фото 1
Пробка в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Дороги Одессы превратились в сплошную пробку — что известно - фото 2
Пробка возле площади 10 апреля. Фото: соцсети
Дороги Одессы превратились в сплошную пробку — что известно - фото 3
Пробка в районе Аркадии. Фото: соцсети

Кроме того, на углу Большой Арнаутской и Пушкинской произошло ДТП, поэтому там движение еще больше затруднено.

Напомним, недавно мы писали о том, как мост через Кофу поможет избавиться от пробок. А также о скандале с парковкой в одесском дельфинарии.

Одесса дороги пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации