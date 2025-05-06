Одеса та Київ можуть з'явитися на російських рублях
В Росії запропонували розмістити на рублях зображення українських міст Києва та Одеси. Зокрема, йдеться про зміну дизайну банкнот номіналом 10, 50 і 500 рублів.
Про це повідомляє лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов.
Редизайн рублів
Відповідно до звернення очільника партії "Справедлива Росія" Сергія Миронова, дизайн на купюрах 10, 50 і 500 рублів треба оновити. Він пропонує розмістити на них міста-герої Другої світової війни, серед яких, зокрема,Київ, Одеса, Мінськ та Севастополь.
"На оновлених банкнотах запропонували розмістити Ленінград, Севастополь, Волгоград, Брестську фортецю, Москву, Керч, Новоросійськ, Мінськ, Тулу, Мурманськ, Смоленськ. Уточнюється, що у дизайні банкнот пропонується зазначити: "Місто-герой Великої Вітчизняної війни", — йдеться у повідомленні Сергія Миронова.
За словами Сергія Миронова, усі вищепере
лічені міста нібито є "російською історичною спадщиною".
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