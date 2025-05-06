Наступ РФ проти ЗСУ на південь на 300 суднах не відбудеться - Волошин

Окупант у човні. Фото ілюстративне: 1 Окремий батальон морської піхоти

У Силах оборони Півдня спростували інформацію про підготовку росіянами великої десантної операції на Херсонщині. Наразі в окупантів недостатньо особистого складу та засобів, аби здійснити такий штурм.

Про це у коментарі журналісту Цаплієнку повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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Наступ відмінили

У Силах оборони Півдня заявили, що наразі не бачить ознак підготовки до масованого штурму на Херсонському напрямку. У військ РФ не вистачить на це ресурсу. Крім того, українська розвідка контролює ледь не кожен плавзасіб, якими користуються окупанти на лівобережжі та островах.

"Ми знаємо місце буквально кожного човна. Їхня загальна кількість, якщо рахувати не тільки на островах, а на всій окупованій частині Херсонщини та Миколаївщини, включно з тими, які перекинули з Криму, не більше сотні одиниць. Частина їх використовується для охорони Частина їх використовується для охорони Кінбурської коси. Станом на зараз в окупантів немає в районі островів і такої кількості підготовленого для штурму особового складу, щоб на 300 човнах штурмувати правий берег",— каже речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Звідки інформація про наступ

Нагадаємо, зранку в ефірі Ранок.LIVE офіцер водолазного загону "ОМЕГА" НГУ Юрій Ткачук повідомив, що окупанти намагаються висаджувати десант на острови, які контролюють Сили оборони. Крім того, готують для наступу 300 човнів. Таким чином РФ планує встановити контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною.

Нагадаємо, нещодавно ми писали більше розгорнуто про ймовірний наступ на 300 кораблях. А також про те, як Росія втратила контроль над повітряним простором.