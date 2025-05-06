Наступление РФ против ВСУ на юг на 300 судах не состоится — Волошин

Оккупант в лодке. Фото иллюстративное: 1 Отдельный батальон морской пехоты

В Силах обороны Юга опровергли информацию о подготовке россиянами большой десантной операции на Херсонщине. Сейчас у оккупантов недостаточно личного состава и средств, чтобы осуществить такой штурм.

Об этом в комментарии журналисту Цаплиенко сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

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Наступление отменили

В Силах обороны Юга заявили, что пока не видят признаков подготовки к массированному штурму на Херсонском направлении. У войск РФ не хватит на это ресурса. Кроме того, украинская разведка контролирует чуть ли не каждое плавсредство, которыми пользуются оккупанты на левобережье и островах.

"Мы знаем место буквально каждой лодки. Их общее количество, если считать не только на островах, а на всей оккупированной части Херсонщины и Николаевщины, включая те, которые перебросили из Крыма, не более сотни единиц. Часть их используется для охраны Часть их используется для охраны Кинбурской косы. По состоянию на сейчас у оккупантов нет в районе островов и такого количества подготовленного для штурма личного состава, чтобы на 300 лодках штурмовать правый берег", — говорит спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Откуда информация о наступлении

Напомним, утром в эфире Ранок.LIVE офицер водолазного отряда "ОМЕГА" НГУ Юрий Ткачук сообщил, что оккупанты пытаются высаживать десант на острова, которые контролируют Силы обороны. Кроме того, готовят для наступления 300 лодок. Таким образом РФ планирует установить контроль над Херсонщиной и Николаевщиной.

Напомним, недавно мы писали более развернуто о вероятном наступлении на 300 кораблях. А также о том, как Россия потеряла контроль над воздушным пространством.