Одесса и Киев могут появиться на российских рублях
В России предложили разместить на рублях изображения украинских городов Киева и Одессы. В частности, речь идет об изменении дизайна банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей.
Об этом сообщает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Редизайн рублей
Согласно обращению главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, дизайн на купюрах 10, 50 и 500 рублей надо обновить. Он предлагает разместить на них города-герои Второй мировой войны, среди которых, в частности, Киев, Одесса, Минск и Севастополь.
"На обновленных банкнотах предложили разместить Ленинград, Севастополь, Волгоград, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск. Уточняется, что в дизайне банкнот предлагается отметить: "Город-герой Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении Сергея Миронова.
По словам Сергея Миронова, все вышеперечисленные города якобы являются "российским историческим наследием".
Напомним, недавно мы писали о том, что РФ потеряла контроль над воздушным пространством. А также о том, почему наступления на юг в ближайшее время не будет.
Читайте Новини.LIVE!