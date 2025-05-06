Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В России предложили разместить на рублях изображения украинских городов Киева и Одессы. В частности, речь идет об изменении дизайна банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей.

Об этом сообщает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

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Редизайн рублей

Согласно обращению главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, дизайн на купюрах 10, 50 и 500 рублей надо обновить. Он предлагает разместить на них города-герои Второй мировой войны, среди которых, в частности, Киев, Одесса, Минск и Севастополь.

"На обновленных банкнотах предложили разместить Ленинград, Севастополь, Волгоград, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск. Уточняется, что в дизайне банкнот предлагается отметить: "Город-герой Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении Сергея Миронова.

По словам Сергея Миронова, все вышеперечисленные города якобы являются "российским историческим наследием".

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ потеряла контроль над воздушным пространством. А также о том, почему наступления на юг в ближайшее время не будет.