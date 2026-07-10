Одеса та область залишилися без світла: час відновлення

Фахівець рементує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Енергосистема Одеської області продовжує оговтуватися від наслідків ворожих ударів. Щоб підтримувати стабільну роботу обладнання та уникати масштабних аварій, фахівці змушені проводити регулярне технічне обслуговування. Через це у п'ятницю, 10 липня, жителям деяких локацій доведеться тимчасово побути без електрики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Відключення світла

Цього разу обмеження торкнуться Пересипського району Одеси та частина Білгород-Дністровського району області. Світла не буде протягом усього робочого дня — з 08:00 до 18:00.

Енергетики радять підготуватися до відключення електрики. Зокрема зарядити смартфони, ноутбуки та альтернативні джерела живлення (павербанки або станції). Щойно всі технічні завдання будуть виконані, світло повернеться у домівки в повному обсязі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Скільки коштує кіловат

Попри ремонтну кампанію, ціна на електроенергію для населення залишається незмінною. Наразі діє єдиний базовий тариф для побутових споживачів — 4,32 грн за кВт·год. Проте власники багатозонних лічильників мають змогу платити вдвічі менше під час нічного періоду:

Денний тариф (з 07:00 до 23:00) — 4,32 грн/кВт·год;

Нічний тариф (з 23:00 до 07:00) — 2,16 грн/кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні поточного року жителі Одеси отримають платіжки за вивезення твердих побутових відходів із різними сумами. Фінальна вартість традиційно залежатиме від району проживання та конкретної компанії-надавача послуг. Для більшості містян щомісячний тариф уже перетнув позначку у 30 гривень з однієї особи.

Також Новини.LIVE писали, що у липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Попри зміни на енергетичному ринку та зростання витрат у галузі, вартість блакитного палива для населення залишається незмінною.