Одеса відзначає 79-ту річницю визволення міста від німецько-румунських загарбників

Одесити несуть квіти до пам’ятних знаків. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі відзначають 79-ту річницю визволення Одеси від німецько-румунських загарбників. У місті проходять пам’ятні заходи.

Про це повідомляють журналісти Новини. LIVE.

Читайте також:

10 квітня традиційно відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в парку ім. Т. Г. Шевченка, а також до стели "Крила Перемоги" на площі 10 квітня.

Одесити несуть квіти до стели "Крила Перемоги".Фото: Новини.LIVE

"Я не могла проігнорувати та не прийти. Мій батько захищав Севастополь. Для мене це один із важливих днів",— розказала одеситка Антоніна.

Містяни приходять родинами до Алеї Слави. Фото: Новини.LIVE

Одесити приносять квіти та віддають шану загиблим героям-визволителям.

"Для мене 10 квітня — важлива дата. Скільки людей загинуло тоді. Та й зараз продовжують гинути за свою країну", — зазначив у коментарі Новини.LIVE одесит Василій Ігнатович.

Вічний вогонь. Фото: Новини.LIVE

В місті тривають посилені заходи безпеки, тож підійти до монумента та покласти квіти можна тільки після проходження спеціального пропускного пункту, де перевіряють їх сумки на наявність небезпечних предметів.

Людей цього року небагато. Фото: Новини.LIVE

Наразі правоохоронці не зафіксували конфліктів. По обіді не так багато людей на Алеї слави, втім одесити все ж таки приходять, кладуть квіти та йдуть.

Алея Слави. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 10 квітня 1944 року в ході Одеської операції, яка проводилася з 26 березня по 14 квітня 1944 років військами 3-го Українського фронту, була звільнена Одеса.

За час окупації, яка тривала 907 днів, в Одесі загинули 82 тис. жителів, 78 тис. осіб були відправлені на примусові роботи до Німеччини. 1 травня 1945 року наказом Верховного Головнокомандувача Одеса була оголошена містом-героєм.

Стела "Крила Перемоги". Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, одеські правоохоронці перейшли на посилений режим роботи. Такі дії обумовлені проведенням заходів з нагоди 79-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників.