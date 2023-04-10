Одеса відзначає 79-ту річницю визволення міста від німецько-румунських загарбників
Сьогодні в Одесі відзначають 79-ту річницю визволення Одеси від німецько-румунських загарбників. У місті проходять пам’ятні заходи.
Про це повідомляють журналісти Новини. LIVE.
10 квітня традиційно відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в парку ім. Т. Г. Шевченка, а також до стели "Крила Перемоги" на площі 10 квітня.
"Я не могла проігнорувати та не прийти. Мій батько захищав Севастополь. Для мене це один із важливих днів",— розказала одеситка Антоніна.
Одесити приносять квіти та віддають шану загиблим героям-визволителям.
"Для мене 10 квітня — важлива дата. Скільки людей загинуло тоді. Та й зараз продовжують гинути за свою країну", — зазначив у коментарі Новини.LIVE одесит Василій Ігнатович.
В місті тривають посилені заходи безпеки, тож підійти до монумента та покласти квіти можна тільки після проходження спеціального пропускного пункту, де перевіряють їх сумки на наявність небезпечних предметів.
Наразі правоохоронці не зафіксували конфліктів. По обіді не так багато людей на Алеї слави, втім одесити все ж таки приходять, кладуть квіти та йдуть.
Нагадаємо, 10 квітня 1944 року в ході Одеської операції, яка проводилася з 26 березня по 14 квітня 1944 років військами 3-го Українського фронту, була звільнена Одеса.
За час окупації, яка тривала 907 днів, в Одесі загинули 82 тис. жителів, 78 тис. осіб були відправлені на примусові роботи до Німеччини. 1 травня 1945 року наказом Верховного Головнокомандувача Одеса була оголошена містом-героєм.
Зазначимо, одеські правоохоронці перейшли на посилений режим роботи. Такі дії обумовлені проведенням заходів з нагоди 79-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників.