Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса відзначає 79-ту річницю визволення міста від німецько-румунських загарбників arrow

Одеса відзначає 79-ту річницю визволення міста від німецько-румунських загарбників

10 квітня 2023 14:28
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеса відзначає 79-ту річницю визволення міста від німецько-румунських загарбників
Одесити несуть квіти до пам’ятних знаків. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні в Одесі відзначають 79-ту річницю визволення Одеси від німецько-румунських загарбників. У місті проходять пам’ятні заходи.

Про це повідомляють журналісти Новини. LIVE.

Читайте також:

10 квітня традиційно відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в парку ім. Т. Г. Шевченка, а також до стели "Крила Перемоги" на площі 10 квітня. 

Одесити несуть квіти до стели "Крила Перемоги".Фото: Новини.LIVE

"Я не могла проігнорувати та не прийти. Мій батько захищав Севастополь. Для мене це один із важливих днів",— розказала одеситка Антоніна. 

Містяни приходять родинами до Алеї Слави. Фото: Новини.LIVE

Одесити приносять квіти та віддають шану загиблим героям-визволителям.

"Для мене 10 квітня — важлива дата. Скільки людей загинуло тоді. Та й зараз продовжують гинути за свою країну", — зазначив у коментарі Новини.LIVE одесит Василій Ігнатович. 

Вічний вогонь. Фото: Новини.LIVE

В місті тривають посилені заходи безпеки, тож підійти до монумента та покласти квіти можна тільки після проходження спеціального пропускного пункту, де перевіряють їх сумки на наявність небезпечних предметів.

Людей цього року небагато. Фото: Новини.LIVE

Наразі правоохоронці не зафіксували конфліктів. По обіді  не так багато людей на Алеї слави, втім одесити все ж таки приходять, кладуть квіти та йдуть.

Алея Слави. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 10 квітня 1944 року в ході Одеської операції, яка проводилася з 26 березня  по 14 квітня 1944 років військами 3-го Українського фронту, була звільнена Одеса.

За час окупації, яка тривала 907 днів, в Одесі загинули 82 тис. жителів, 78 тис. осіб були відправлені на примусові роботи до Німеччини. 1 травня 1945 року наказом Верховного Головнокомандувача Одеса була оголошена містом-героєм.

Стела "Крила Перемоги". Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, одеські правоохоронці перейшли на посилений режим роботи. Такі дії обумовлені проведенням заходів з нагоди 79-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB