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Одесса отмечает 79-ю годовщину освобождения города от немецко-румынских захватчиков

10 апреля 2023 14:28
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одесса отмечает 79-ю годовщину освобождения города от немецко-румынских захватчиков
Одесситы несут цветы к памятным знакам. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Сегодня в Одессе отмечают 79-ю годовщину освобождения Одессы от немецко-румынских захватчиков. В городе проходят памятные мероприятия.

Об этом сообщают журналисты Новини. LIVE.

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10 апреля традиционно состоялась церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Г. Шевченко, а также к стеле "Крылья Победы" на площади 10 апреля.

Одесситы несут цветы к стеле "Крылья Победы". Фото: Новини.LIVE

" Я не могла проигнорировать и не прийти. Мой отец защищал Севастополь. Для меня это один из важных дней",— рассказала одесситка Антонина.

Горожане приходят семьями на Аллею Славы. Фото: Новини.LIVE

Одесситы приносят цветы и чтят погибших героев-освободителей.

"Для меня 10 апреля — важная дата. Сколько людей погибло тогда. Да и сейчас продолжают погибать за свою страну", — отметил в комментарии Новини.LIVE одессит Василий Игнатович.

Вечный огонь. Фото: Новини.LIVE

В городе продолжаются усиленные меры безопасности, поэтому подойти к монументу и возложить цветы можно только после прохождения специального пропускного пункта, где проверяют сумки на наличие опасных предметов.

Людей в этом году немного. Фото: Новини.LIVE

Пока правоохранители не зафиксировали конфликтов. После обеда не так много людей на Аллее славы, впрочем, одесситы все же приходят, кладут цветы и уходят.

Аллея Славы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции, которая проводилась с 26 марта по 14 апреля 1944 года войсками 3-го Украинского фронта, была освобождена Одесса.

За время оккупации, продолжавшаяся 907 дней, в Одессе погибли 82 тыс. жителей, 78 тыс. человек были отправлены на принудительные работы в Германию.

1 мая 1945 г. приказом Верховного Главнокомандующего Одесса была объявлена городом-героем.

Стела "Крылья Победы". Фото: Новини.LIVE

Отметим, одесские правоохранители перешли на усиленный режим работы. Такие действия обусловлены проведением мероприятий по случаю 79-летия освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

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