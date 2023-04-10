Одесса отмечает 79-ю годовщину освобождения города от немецко-румынских захватчиков
Сегодня в Одессе отмечают 79-ю годовщину освобождения Одессы от немецко-румынских захватчиков. В городе проходят памятные мероприятия.
Об этом сообщают журналисты Новини. LIVE.
10 апреля традиционно состоялась церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Г. Шевченко, а также к стеле "Крылья Победы" на площади 10 апреля.
" Я не могла проигнорировать и не прийти. Мой отец защищал Севастополь. Для меня это один из важных дней",— рассказала одесситка Антонина.
Одесситы приносят цветы и чтят погибших героев-освободителей.
"Для меня 10 апреля — важная дата. Сколько людей погибло тогда. Да и сейчас продолжают погибать за свою страну", — отметил в комментарии Новини.LIVE одессит Василий Игнатович.
В городе продолжаются усиленные меры безопасности, поэтому подойти к монументу и возложить цветы можно только после прохождения специального пропускного пункта, где проверяют сумки на наличие опасных предметов.
Пока правоохранители не зафиксировали конфликтов. После обеда не так много людей на Аллее славы, впрочем, одесситы все же приходят, кладут цветы и уходят.
Напомним, 10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции, которая проводилась с 26 марта по 14 апреля 1944 года войсками 3-го Украинского фронта, была освобождена Одесса.
За время оккупации, продолжавшаяся 907 дней, в Одессе погибли 82 тыс. жителей, 78 тыс. человек были отправлены на принудительные работы в Германию.
1 мая 1945 г. приказом Верховного Главнокомандующего Одесса была объявлена городом-героем.
Отметим, одесские правоохранители перешли на усиленный режим работы. Такие действия обусловлены проведением мероприятий по случаю 79-летия освобождения Одессы от фашистских захватчиков.