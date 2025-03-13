Одесит відтворив Таїрова у грі Minecraft

Таїрова у Minecraft. Фото: скриншот

Частину Таїрова, а саме село Лиманка, відтворили у популярній грі Minecraft. Автор вразив деталями, відтворивши усю інфраструктуру локації.

Відповідне відео опублікував автор проєкту в соцмережі.

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@d.averon4ik Продолжаем строить! Часть Таирова (с. Лиманка) уже в Майнкрафте! Были перестроены такие объекты как Кадорры, Таировские Сады, Акварели и прочие здания. Увидеть их можно будет зайдя на сервер pishevuhamine. Ссылка в шапке профиля ♬ original sound - Daniel

Таїрова у Minecraft

Ініціативу втілив у віртуальне життя одеський студент та блогер Данііл Артемчук. Автор побудував у Minecraft такі об'єкти, як Кадорри, Таїровські Сади, Акварелі, дитячі майданчики, Епіцентр та інші будівлі району. Відтворив паркінги та вулиці із ліхтарями, які світяться у нічний час у віртуальному світі.

"Продовжуємо будувати! Частина Таїрова (с. Лиманка) вже у Майнкрафті! Побачити їх можна буде, зайшовши на сервер pishevuhamine", — пише Данііл Артемчук.

Що таке Minecraft

Minecraft — комп'ютерна інді-гра у жанрі пісочниці, створена шведським програмістом Маркусом Перссоном та випущена його студією Mojang AB. Її стабільна версія вийшла у 2011 році, а у 2014-му корпорація Microsoft придбала права на неї за 2,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як створили одеський університет у Minecraft. А також про проєкти, які італійський архітектор планує втілити на Одещині.