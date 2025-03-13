Одессит воссоздал Таирова в игре Minecraft

Таирова в Minecraft. Фото: скриншот

Часть Таирова, а именно село Лиманка, воссоздали в популярной игре Minecraft. Автор поразил деталями, воссоздав всю инфраструктуру локации.

Соответствующее видео опубликовал автор проекта в соцсети.

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@d.averon4ik Продолжаем строить! Часть Таирова (с. Лиманка) уже в Майнкрафте! Были перестроены такие объекты как Кадорры, Таировские Сады, Акварели и другие здания. Увидеть их можно будет зайдя на сервер pishevuhamine. Ссылка в шапке профиля ♬ оригинальный звук - Даниил

Таирова в Minecraft

Инициативу воплотил в виртуальную жизнь одесский студент и блогер Даниил Артемчук. Автор построил в Minecraft такие объекты, как Кадорры, Таировские Сады, Акварели, детские площадки, Эпицентр и другие здания района. Воссоздал парковки и улицы с фонарями, которые светятся в ночное время в виртуальном мире.

"Продолжаем строить! Часть Таирова (с. Лиманка) уже в Майнкрафт! Увидеть их можно будет, зайдя на сервер pishevuhamine", — пишет Даниил Артемчук.

Что такое Minecraft

Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его студией Mojang AB. Ее стабильная версия вышла в 2011 году, а в 2014-м корпорация Microsoft приобрела права на нее за 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, недавно мы писали о том, как создали одесский университет в Minecraft. А также о проектах, которые итальянский архитектор планирует воплотить в Одесской области.