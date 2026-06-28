Одеса вшанувала полеглих захисників автопробігом: фоторепортаж

Автопробіг в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

В Одесі до Дня Конституції України відбувся автопробіг "Маршрут пам'яті". Учасники акції проїхали від Західного кладовища до Стіни шани та Алеї Героїв, щоб вшанувати полеглих захисників і нагадати про ціну української незалежності.

Про це інформує кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Автопробіг в Одесі

Колона стартувала із Західного кладовища, де поховані українські військові. Далі учасники зупинилися біля Стіни шани на вулиці Пастера, а завершився автопробіг на Алеї Героїв у парку Шевченка.

Учасники прикрашали автомобілі прапорами перед стартом автопробігу. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

За словами заступниці голови громадської організації "Живі в серцях" Ірини Князєвої, маршрут обрали невипадково. Його ще навесні розробив департамент ветеранської політики, а сама акція стала ініціативою родин полеглих захисників.

"Маршрут пам'яті у нас створений департаментом ветеранів ще навесні. Він проходить від Західного кладовища до Стіни шани, а потім до Алеї Героїв. Саме тому всі заходи, присвячені вшануванню полеглих, ми проводимо за цим маршрутом", — зазначила Ірина Князєва.

Заступниця голови громадської організації "Живі в серцях" Ірина Князєва. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Вона наголошує, що цього року автопробіг об'єднав одразу кілька важливих сенсів. Це не лише вшанування загиблих, а й підтримка військових, які продовжують боронити країну, а також нагадування про значення Дня Конституції під час війни.

"Люди повинні розуміти, яку ціну ми платимо за нашу свободу. День Конституції зараз — це нагадування про те, що ми є суверенною і незалежною державою, яка виборює своє право жити за власними законами", — сказала Князєва.

Учасники автопробігу проїхали центральними вулицями Одеси. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Автомобілі учасників автопробігу з державними та бойовими прапорами. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

До автопробігу долучилися ветерани російсько-української війни. Один із них, Денис Боднар, який проходив службу у Збройних силах України з 2014 року, розповів, що бере участь в акції насамперед заради пам'яті про полеглих побратимів.

"Я прийшов, щоб вшанувати пам'ять хлопців, які загинули за волю і незалежність нашої держави", — зазначив ветеран.

Денис Боднар проходив службу у Збройних силах України з 2014 року, зараз ветеран. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

За його словами, День Конституції сьогодні має значення не лише як державне свято, а й як символ української державності та свободи.

"Це не лише основний закон держави. Це сприйняття української державності та українців як вільних людей вільної країни", — наголосив Денис Боднар.

Учасники автопробігу зупинилися біля Стіни пам'яті в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Представники поліції та військові долучилися до автопробігу "Маршрутом пам'яті" в Одесі до Дня Конституції України. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

До акції долучилася і мати загиблого військового Ольга Лапочкіна. Її син був танкістом 35-ї окремої бригади морської піхоти, учасником АТО, а після початку повномасштабного вторгнення воював на Херсонщині та Донеччині.

"Мій син був танкістом. Він був учасником АТО, а з першого дня повномасштабної війни воював на Херсонщині та Донеччині. Загинув, прикриваючи хлопців у Кринках танковим вогнем", — розповіла Ольга Лапочкіна.

Мати загиблого військового Ольга Лапочкіна. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак



За словами матері полеглого захисника, автопробіг у День Конституції покликаний не лише вшанувати пам'ять Героїв, а й нагадати містянам, що незалежність України виборюється щодня.

"Ми хотіли показати суспільству, що наша країна існує, вона є і вона буде. Хотіли показати, що Одеса — це Україна. Це дуже важливо для патріотичного виховання нашого суспільства", — сказала Ольга Лапочкіна.

Родичі загиблого військового тримають пам'ятний прапор під час автопробігу. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

На Алеї Героїв в Одесі учасники автопробігу зупинилися біля портретів полеглих українських військових. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Вона також закликала українців бути активними та не залишатися осторонь суспільного життя, адже, за її словами, саме від кожного громадянина залежить майбутнє країни.

"Якщо ми всі будемо думати, що хтось прийде і все зробить за нас, нічого не зміниться. Кожна людина повинна проявляти свою громадянську позицію, відстоювати свої права і доводити, що Конституція — це справді закон", — наголосила мати загиблого морпіха.

Учасники автопробігу зібралися на Алеї Героїв. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Сотні одеситів долучилися до автопробігу. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Це вже другий подібний автопробіг в Одесі. Перший провели навесні до Дня українського добровольця. Цього року до акції долучилося ще більше учасників — родини загиблих військових, ветерани, родичі безвісти зниклих, військовополонених та небайдужі одесити.

Під час пам'ятної акції в Одесі жінка торкнулася портрета загиблого захисника. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Організатори сподіваються, що з часом "Маршрут пам'яті" стане щорічною традицією Одеси, яка нагадуватиме містянам про тих, хто віддав життя за незалежність України.

Людина загорнута в Державний прапор України. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Акції вшанування пам'яті в Одесі

Раніше Новини.LIVE писали, що на Приморських сходах Одеси розгорнули кримськотатарський прапор. Акцію присвятили Дню кримськотатарського прапора, який щороку відзначають 26 червня. Прапор став символом підтримки корінного народу України та нагадуванням про тимчасово окупований Крим.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі 22 червня провели акцію "Дерева пам’яті", присвячену Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни. У кожному районі міста створили символічні місця пам’яті для військових і цивільних, чиї життя забрала війна. Учасники заходу висадили дерева та розмістили на них жетони й стрічки.

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що раніше в Одесі до Дня вишиванки родини загиблих військових, волонтери та небайдужі містяни зібралися на Алеї героїв, щоб провести акцію "Вишита памʼять". Люди приходили у вишиванках, приносили портрети своїх рідних, прапори та вишиті стрічки, які прив’язували до стендів полеглих захисників.