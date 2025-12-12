Бюджет Одеси на 2026 рік ухвалено — ключові рішення міськради

Люди дивляться щось в телефоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 12 грудня, депутати ухвалили бюджет міста на 2026 рік. Документ визначає пріоритети фінансування в умовах війни та постійних безпекових ризиків.

Про це стало відомо з засідання останньої цьогоріч сесії Одеської міської ради.

В Одесі ухвалили бюджет на 2026 рік

Під час сьогоднішньої сесії, ключовим рішенням стало затвердження бюджету Одеси на 2026 рік. Загальний обсяг міського бюджету перевищує 16 мільярдів гривень. Його сформували з урахуванням державних дотацій, власних доходів громади та реальних фінансових можливостей міста під час війни.

Окрему увагу депутати приділили резервному фонду. На наступний рік його збільшили, щоб місто мало ресурс для швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Зокрема мовиться про наслідки обстрілів та інші непередбачувані події.

Основні пріоритети бюджету

У бюджеті також закладено фінансування безпеки, оборони та підтримки Сил оборони — на ці потреби вже передбачено 500 мільйонів гривень. Також кошти спрямують на утримання та відновлення критичної інфраструктури, соціальний захист населення і стабільну роботу міських служб.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак подякував депутатам за конструктивну роботу та підтримку рішень, важливих для життєзабезпечення міста в складний період.

Нагадаємо, Одеса достроково погасила кредит на 623 мільйони гривень, який міська рада взяла восени при Труханові. Також ми писали, що на сесії відзвітували про стан енергетичної та комунальної інфраструктури після обстрілу.