Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеса з бюджетом на 2026 рік — на що підуть кошти міста

Одеса з бюджетом на 2026 рік — на що підуть кошти міста

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 14:50
Бюджет Одеси на 2026 рік ухвалено — ключові рішення міськради
Люди дивляться щось в телефоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 12 грудня, депутати ухвалили бюджет міста на 2026 рік. Документ визначає пріоритети фінансування в умовах війни та постійних безпекових ризиків.

Про це стало відомо з засідання останньої цьогоріч сесії Одеської міської ради. 

Реклама
Читайте також:


В Одесі ухвалили бюджет на 2026 рік

Під час сьогоднішньої сесії, ключовим рішенням стало затвердження бюджету Одеси на 2026 рік. Загальний обсяг міського бюджету перевищує 16 мільярдів гривень. Його сформували з урахуванням державних дотацій, власних доходів громади та реальних фінансових можливостей міста під час війни.

Окрему увагу депутати приділили резервному фонду. На наступний рік його збільшили, щоб місто мало ресурс для швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Зокрема мовиться про наслідки обстрілів та інші непередбачувані події.

Основні пріоритети бюджету

У бюджеті також закладено фінансування безпеки, оборони та підтримки Сил оборони — на ці потреби вже передбачено 500 мільйонів гривень. Також кошти спрямують на утримання та відновлення критичної інфраструктури, соціальний захист населення і стабільну роботу міських служб.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак подякував депутатам за конструктивну роботу та підтримку рішень, важливих для життєзабезпечення міста в складний період.

Нагадаємо, Одеса достроково погасила кредит на 623 мільйони гривень, який міська рада взяла восени при Труханові. Також ми писали, що на сесії відзвітували про стан енергетичної та комунальної інфраструктури після обстрілу.

Одеса гроші Одеська область Новини Одеси фінанси бюджет
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації