Бюджет Одессы на 2026 год принят - ключевые решения горсовета

Люди смотрят что-то в телефоне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 12 декабря, депутаты приняли бюджет города на 2026 год. Документ определяет приоритеты финансирования в условиях войны и постоянных рисков безопасности.

Об этом стало известно с заседания последней в этом году сессии Одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:



В Одессе приняли бюджет на 2026 год

Во время сегодняшней сессии, ключевым решением стало утверждение бюджета Одессы на 2026 год. Общий объем городского бюджета превышает 16 миллиардов гривен. Его сформировали с учетом государственных дотаций, собственных доходов громады и реальных финансовых возможностей города во время войны.

Отдельное внимание депутаты уделили резервному фонду. На следующий год его увеличили, чтобы город имел ресурс для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. В частности говорится о последствиях обстрелов и других непредсказуемых событиях.

Основные приоритеты бюджета

В бюджете также заложено финансирование безопасности, обороны и поддержки Сил обороны — на эти цели уже предусмотрено 500 миллионов гривен. Также средства направят на содержание и восстановление критической инфраструктуры, социальную защиту населения и стабильную работу городских служб.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак поблагодарил депутатов за конструктивную работу и поддержку решений, важных для жизнеобеспечения города в сложный период.

Напомним, Одесса досрочно погасила кредит на 623 миллиона гривен, который городской совет взял осенью при Труханове. Также мы писали, что на сессии отчитались о состоянии энергетической и коммунальной инфраструктуры после обстрелов.