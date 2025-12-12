Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса с бюджетом на 2026 год — на что пойдут средства города

Одесса с бюджетом на 2026 год — на что пойдут средства города

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 14:50
Бюджет Одессы на 2026 год принят - ключевые решения горсовета
Люди смотрят что-то в телефоне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 12 декабря, депутаты приняли бюджет города на 2026 год. Документ определяет приоритеты финансирования в условиях войны и постоянных рисков безопасности.

Об этом стало известно с заседания последней в этом году сессии Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:


В Одессе приняли бюджет на 2026 год

Во время сегодняшней сессии, ключевым решением стало утверждение бюджета Одессы на 2026 год. Общий объем городского бюджета превышает 16 миллиардов гривен. Его сформировали с учетом государственных дотаций, собственных доходов громады и реальных финансовых возможностей города во время войны.

Отдельное внимание депутаты уделили резервному фонду. На следующий год его увеличили, чтобы город имел ресурс для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. В частности говорится о последствиях обстрелов и других непредсказуемых событиях.

Основные приоритеты бюджета

В бюджете также заложено финансирование безопасности, обороны и поддержки Сил обороны — на эти цели уже предусмотрено 500 миллионов гривен. Также средства направят на содержание и восстановление критической инфраструктуры, социальную защиту населения и стабильную работу городских служб.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак поблагодарил депутатов за конструктивную работу и поддержку решений, важных для жизнеобеспечения города в сложный период.

Напомним, Одесса досрочно погасила кредит на 623 миллиона гривен, который городской совет взял осенью при Труханове. Также мы писали, что на сессии отчитались о состоянии энергетической и коммунальной инфраструктуры после обстрелов.

Одесса деньги Одесская область Новости Одессы финансы бюджет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации