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Одеса знову поплила — наслідки нічного дощу на вулицях міста

29 травня 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеса знову поплила — наслідки нічного дощу на вулицях міста
Наслідки дощу в Одесі. Ілюстративне фото: Думська
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок в  Одесі забезпечено проїзд на всіх магістральних вулицях міста, проте на деяких ділянках рух досі ускладнено. Комунальні служби продовжують активно працювати над ліквідацією наслідків потужної негоди, яка обрушилася на місто.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Наслідки зливи в Одесі. Фото: ОМР

Наслідки зливи в Одесі

Після сильних дощів вулиці Одеси були засипані дрібними гілками, листям, брудом та випадковим сміттям. Працівники комунальних служб займаються відкачуванням води, очищенням решіток колекторів та дощоприймачів.

Наразі рух ускладнений на вулицях:

  • Одарія (Глухий міст);
  • Щоголєва, де працює спецтехніка.

На перехресті вулиць Хімічна та Промислова вода спадає, і транспорт вже рухається в обидві сторони.

Для ліквідації наслідків негоди залучено 47 одиниць спецтехніки, включаючи канало-промивні машини, мулососи, трактори та підмітально-прибиральні машини. Загалом  у роботі беруть участь 329 працівників комунального підприємства "Міські дороги".

Наслідки негоди в Одесі
Комунальники усувають наслідки негоди. Фото: ОМР

Гарячі лінії допомоги в Одесі

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Штормове попередження

На сьогодні синоптики оголосили штормове попередження на території Одеської області.  У місті протягом усієї доби очікується гроза та шквальний вітер з поривами 15-17 м/с. 

Також ми писали, що сьогодні, 29 травня, буде похмурою та дощовою. Вдень та вночі очікуються короткочасні опади, місцями — гроза. Та попри це, температура повітря підійметься до +22 °C.

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