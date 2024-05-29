Одесса снова уплыла — последствия ночного дождя на улицах города

Последствия дождя в Одессе. Иллюстративное фото: Думская

По состоянию на утро в Одессе обеспечен проезд по всем магистральным улицам города, однако на некоторых участках движение до сих пор затруднено. Коммунальные службы продолжают активно работать над ликвидацией последствий мощной непогоды, которая обрушилась на город.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Последствия ливня в Одессе. Фото: ОМР

Последствия ливня в Одессе

После сильных дождей улицы Одессы были засыпаны мелкими ветвями, листьями, грязью и случайным мусором. Сотрудники коммунальных служб занимаются откачкой воды, очисткой решеток коллекторов и дождеприемников.

В настоящее время движение затруднено на улицах:

Одария (глухой мост);

Щеголева, где работает спецтехника.

На перекрестке улиц Химическая и Промышленная вода падает, и транспорт уже двигается в обе стороны.



Для ликвидации последствий непогоды привлечены 47 единиц спецтехники, включая канало-промывочные машины, илососы, тракторы и подметально-уборочные машины. Всего в работе принимают участие 329 работников коммунального предприятия "Городские дороги".

Коммунальщики устраняют последствия непогоды. Фото: ОМР

Горячие линии помощи в Одессе

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Штормовое предупреждение

На сегодняшний день синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Одесской области. В городе на протяжении всех суток ожидается гроза и шквальный ветер с порывами 15-17 м/с.

Также мы писали, что сегодня, 29 мая, будет пасмурной и дождливой. Днем и ночью ожидаются кратковременные осадки, местами гроза. Тем не менее, температура воздуха поднимется до +22 °C.