Одещина лідирує за рівнем захворюваності на ВІЛ

Одещина на першому місці за рівнем захворюваності на ВІЛ
З початку 2025 року в Україні було виявлено та офіційно зареєстровано 2025 випадків ВІЛ-інфекції. Одещина за кількістю захворювань на вірус імунодефіциту посіла перше місце.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Показники по регіонах
Найвищі показники захворюваності на ВІЛ-інфекцію по Україні зафіксували в Одеській (показник — 12,7), Дніпропетровській (12,4), Київській (7,7), Кіровоградській (7,5) та Миколаївській (7,15) областях. У середньому щодня в країні реєструвалось 22,5 випадку вірусу імунодефіциту, 7,4 випадку захворювання на СНІД та 2,6 смерті від хвороб, зумовлених ним.
День пам'яті померлих від СНІДу
Щороку в третю неділю травня відзначається Всесвітній день пам’яті людей, які померли від СНІДу. Тому 18 травня в Одесі, біля меморіального знака на честь людей, життя яких унесла ця хвороба, в Старобазарному сквері, відбулося символічне висадження квітів. Учасники акції пов’язали на саджанці червоні стрічки як символ готовності до боротьби для подолання епідемії цього вірусу.
Нагадаємо вулицю, яку назвали на честь відомого лікаря. А також про небезпеку від кліщів на Одещині.
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