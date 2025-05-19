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Одещина на першому місці за рівнем захворюваності на ВІЛ

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Дата публікації: 19 травня 2025 15:04
Одещина лідирує за рівнем захворюваності на ВІЛ
Пам'ятник загиблим від СНІДу. Фото: міськрада

З початку 2025 року в Україні було виявлено та офіційно зареєстровано 2025 випадків ВІЛ-інфекції. Одещина за кількістю захворювань на вірус імунодефіциту посіла перше місце.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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Показники по регіонах

Найвищі показники захворюваності на ВІЛ-інфекцію по Україні зафіксували в Одеській (показник — 12,7), Дніпропетровській (12,4), Київській (7,7), Кіровоградській (7,5) та Миколаївській (7,15) областях. У середньому щодня в країні реєструвалось 22,5 випадку вірусу імунодефіциту, 7,4 випадку захворювання на СНІД та 2,6 смерті від хвороб, зумовлених ним.

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Інфографіка по Україні. Фото: скриншот

День пам'яті померлих від СНІДу

Щороку в третю неділю травня відзначається Всесвітній день пам’яті людей, які померли від СНІДу. Тому 18 травня в Одесі, біля меморіального знака на честь людей, життя яких унесла ця хвороба, в Старобазарному сквері, відбулося символічне висадження квітів. Учасники акції пов’язали на саджанці червоні стрічки як символ готовності до боротьби для подолання епідемії цього вірусу.

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Червоні стрічки. Фото: міськрада
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Учасники акції. Фото: міськрада

Нагадаємо вулицю, яку назвали на честь відомого лікаря. А також про небезпеку від кліщів на Одещині.

МОЗ Одеса здоров'я СНІД Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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