Одесская область лидирует по уровню заболеваемости ВИЧ

Памятник погибшим от СПИДа. Фото: горсовет

С начала 2025 года в Украине было выявлено и официально зарегистрировано 2025 случаев ВИЧ-инфекции. Одесская область по количеству заболеваний вирусом иммунодефицита заняла первое место.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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Показатели по регионам

Самые высокие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией по Украине зафиксировали в Одесской (показатель — 12,7), Днепропетровской (12,4), Киевской (7,7), Кировоградской (7,5) и Николаевской (7,15) областях. В среднем ежедневно в стране регистрировалось 22,5 случая вируса иммунодефицита, 7,4 случая заболевания СПИДом и 2,6 смерти от осложнений при этой болезни.

Инфографика по Украине. Фото: скриншот

День памяти умерших от СПИДа

Ежегодно в третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа. Поэтому 18 мая в Одессе, возле мемориального знака в честь людей, жизни которых унесла эта болезнь, в Старобазарном сквере, состоялась символическая высадка цветов. Участники акции повязали на саженцы красные ленты как символ готовности к борьбе для преодоления эпидемии этого вируса.

Красные ленты. Фото: горсовет

Участники акции. Фото: горсовет

Напомним улицу, которую назвали в честь известного врача. А также об опасности от клещей в Одесской области.