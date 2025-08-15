Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одещина на першому місці за врожаєм — скільки намолотили

Одещина на першому місці за врожаєм — скільки намолотили

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 18:37
Одещина на першому місці у жнивах за кількістю зібраного врожаю - яким чином
Збір врожаю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одещина опинилася на першому місці серед інших областей України за кількістю врожаю. Під час жнив 2025 фермери регіону зібрали 3,4 мільйони тонн ранніх зернових.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Реклама
Читайте також:

Зібраний врожай

Аграрії Одеської області вже обмолотили  1,07 млн га полів, із ранніми зерновими та зернобобовими культурами. Загалом фермери зібрали 3,43 млн тонн врожаю, випередивши із цим показником інші регіони країни.

На другому місці опинилася Кіровоградська область, де було зібрано 2 204,0 тис. тонн зернових з площі 533,4 тис. гекторів.

А на третьому — Вінничина. Фермери регіону зібрали 2 082,9 тис. тонн з площі 337,6 тис. га. Загалом по країні намолотили 24,8 млн тонн ранніх культур, завершивши понад половину жнив.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про що жнива у нашому регіоні б'ють всі рекорди. А також про те, що Одещина може лишитися без соняшнику та кукурудзи через посуху та шкідників. 

Одеса врожай Одеська область фермери Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації