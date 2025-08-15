Одещина на першому місці у жнивах за кількістю зібраного врожаю - яким чином

Збір врожаю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одещина опинилася на першому місці серед інших областей України за кількістю врожаю. Під час жнив 2025 фермери регіону зібрали 3,4 мільйони тонн ранніх зернових.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зібраний врожай

Аграрії Одеської області вже обмолотили 1,07 млн га полів, із ранніми зерновими та зернобобовими культурами. Загалом фермери зібрали 3,43 млн тонн врожаю, випередивши із цим показником інші регіони країни.

На другому місці опинилася Кіровоградська область, де було зібрано 2 204,0 тис. тонн зернових з площі 533,4 тис. гекторів.

А на третьому — Вінничина. Фермери регіону зібрали 2 082,9 тис. тонн з площі 337,6 тис. га. Загалом по країні намолотили 24,8 млн тонн ранніх культур, завершивши понад половину жнив.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про що жнива у нашому регіоні б'ють всі рекорди. А також про те, що Одещина може лишитися без соняшнику та кукурудзи через посуху та шкідників.