Україна
Одесчина на первом месте по урожаю — сколько намолотили

Одесчина на первом месте по урожаю — сколько намолотили

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 18:37
Одесская область на первом месте в жатве по количеству собранного урожая — каким образом
Сбор урожая. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская область оказалась на первом месте среди других областей Украины по количеству урожая. Во время жатвы 2025 года фермеры региона собрали 3,4 миллиона тонн ранних зерновых.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Читайте также:

Собранный урожай

Аграрии Одесской области уже обмолотили 1,07 млн га полей с ранними зерновыми и зернобобовыми культурами. Всего фермеры собрали 3,43 млн тонн урожая, опередив с этим показателем другие регионы страны.

На втором месте оказалась Кировоградская область, где было собрано 2 204,0 тыс. тонн зерновых с площади 533,4 тыс. гектаров.

А на третьем — Винницкая область. Фермеры региона собрали 2 082,9 тыс. тонн с площади 337,6 тыс. га. В целом по стране намолотили 24,8 млн тонн ранних культур, завершив более половины жатвы.

Напомним, недавно мы писали о том, что жатва в нашем регионе бьет все рекорды. А также о том, что Одесская область может остаться без подсолнечника и кукурузы из-за засухи и вредителей.

Одесса урожай Одесская область фермеры Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
