Одесская область на первом месте в жатве по количеству собранного урожая — каким образом

Одесская область оказалась на первом месте среди других областей Украины по количеству урожая. Во время жатвы 2025 года фермеры региона собрали 3,4 миллиона тонн ранних зерновых.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Собранный урожай

Аграрии Одесской области уже обмолотили 1,07 млн га полей с ранними зерновыми и зернобобовыми культурами. Всего фермеры собрали 3,43 млн тонн урожая, опередив с этим показателем другие регионы страны.

На втором месте оказалась Кировоградская область, где было собрано 2 204,0 тыс. тонн зерновых с площади 533,4 тыс. гектаров.

А на третьем — Винницкая область. Фермеры региона собрали 2 082,9 тыс. тонн с площади 337,6 тыс. га. В целом по стране намолотили 24,8 млн тонн ранних культур, завершив более половины жатвы.

