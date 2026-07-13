Одещина пережила дві атаки: є поранені та масштабні руйнування
Одеська область зазнала двох ворожих атак. Внаслідок ударів постраждали четверо людей, пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівка, гіпермаркет і автотранспортне підприємство. На місцях працювали рятувальники, медики та правоохоронці, які фіксували наслідки обстрілів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
Ранковий удар
Вранці ворог атакував Одесу, пошкодивши територію автотранспортного підприємства. Через удар загорілися автобуси. Також пошкоджень зазнали чотири приватні будинки.
Попередньо, постраждали троє чоловіків віком 58, 62 та 66 років. Усіх госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. На місці працювали всі екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки.
Що відомо про ранкову атаку
Уранці 13 липня на Одещині кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських дронів і ракет. Перша тривога пролунала о 06:29 у Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах. О 06:55 Повітряні сили повідомили про ударні безпілотники над акваторією Чорного моря, які рухалися у напрямку Вилкового.
О 07:13 повітряну тривогу оголосили й в Одеському районі. Уже о 07:27 військові попередили про ракети над Чорним морем, які летіли у напрямку Одеси та Чорноморська. Через дві хвилини, о 07:29, в Одесі пролунала серія з понад чотирьох вибухів. Також Повітряні сили повідомили про реактивний безпілотник, що рухався у бік Чорноморська. Відбій повітряної тривоги в Одеському районі оголосили о 07:33.
Вечірня атака
Увечері 12 липня російські війська також атакували Одеський район ударними дронами. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури. За даними прокуратури, у 16-поверховому житловому будинку пошкоджено дах і вибито вікна у двох квартирах. Також пошкоджений дах одного з гіпермаркетів.
Унаслідок цієї атаки постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури відкрито досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, а розслідування проводить Управління СБУ в Одеській області.
Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області крилатими ракетами ввечері в п'ятницю, 10 липня. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, він був докером-механізатором, також пошкоджені виробничі об'єкти, спеціалізована техніка та службові й побутові приміщення.
Також Новини.LIVE писали, що російські війська в ніч проти 11 липня завдали чергового удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено поліклініку, приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
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