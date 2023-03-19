Одещині вистачить місць для зберігання нового врожаю

Область забезпечена зерновими рукавами та відповідною технікою

Аграрії Одещини отримали 726 поліетиленових рукавів для зберігання зерна. Місткість кожного рукава — 200 тонн, довжина 60 м.

Про це повідомила директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

"Ажіотаж в цьому напрямку минув через те, що Одещина не отримала плановий врожай, бо не було достатньо опадів. Ми зібрали зернових і зернобобових за минулий рік на рівні 3 мільйонів тонн. Ця цифра каже про те, що у нас є достатньо місць для зберігання врожаю на 2023 рік. У цьому нам дуже допомогли ФАО. Україна, а також Одещина отримали рукава для зберігання", — повідомила директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

За її словами, один рукав може зберігати до 200 тисяч тонн зерна.

"Одеська область отримали завантажувальну і розвантажувальну техніку, тому, якщо класичних місць для зберігання буде недостатньо, то в запасі є рукава, альтернативні джерела зберігання, відповідне обладнання",— зазначила Алла Стоянова.

Нагадаємо, аграрії Одещини можуть отримати грант на підтримку сільського господарства. Дію програми компенсацій, яка була у минулі роки, призупинено. Сьогодні аграрії можуть отримати підтримку із Європейського Союзу та західних країн із продовольчої компанії ФАО.

Фото: АГ-БАГ-УКРАЇНА