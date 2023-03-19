Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одещині вистачить місць для зберігання нового врожаю arrow

Одещині вистачить місць для зберігання нового врожаю

19 березня 2023 18:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одещині вистачить місць для зберігання нового врожаю
Область забезпечена зерновими рукавами та відповідною технікою
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Аграрії Одещини отримали 726 поліетиленових рукавів для зберігання зерна. Місткість кожного рукава — 200 тонн, довжина 60 м.

Про це повідомила директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

Читайте також:

"Ажіотаж в цьому напрямку минув через те, що Одещина не отримала плановий врожай, бо не було достатньо опадів. Ми зібрали зернових і зернобобових за минулий рік на рівні 3 мільйонів тонн. Ця цифра каже про те, що у нас є достатньо місць для зберігання врожаю на 2023 рік. У цьому нам дуже допомогли ФАО. Україна, а також Одещина отримали рукава для зберігання", — повідомила директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

За її словами, один рукав може зберігати до 200 тисяч тонн зерна. 

"Одеська область отримали завантажувальну і розвантажувальну техніку, тому, якщо класичних місць для зберігання буде недостатньо, то в запасі є рукава, альтернативні джерела зберігання, відповідне обладнання",— зазначила Алла Стоянова.

Нагадаємо,  аграрії Одещини можуть отримати грант на підтримку сільського господарства. Дію програми компенсацій, яка була у минулі роки, призупинено. Сьогодні аграрії можуть отримати підтримку із Європейського Союзу та західних країн із продовольчої компанії ФАО.

Фото: АГ-БАГ-УКРАЇНА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:10 Найкращий лівий захисник світу Зінченко отримав поганий бал за гру з "Кристал Пелас"

19:09 У Херсонській області окупанти примусово відбирають житло у мирних українців, — Генштаб

Новина з відео

18:59 У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

18:53 У Генштабі розповіли про українські удари по окупантах

18:44 Путін стрімко стає токсичним для світу та рф, — розвідка України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:37 Американський сенатор розповів, чому російський літак збив безпілотник США

18:20 Весна ще здивує: в яких областях України завтра буде неймовірно тепло

18:18 У Британії чоловік виявив 400-річні фрески під час ремонту

18:15 Златан Ібрагімович став рекордсменом Серії А та "Мілану"

18:15 На Миколаївщині без газопостачання залишаються понад 5 тисяч побутових споживачів

Новина з відео

18:59 У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

Новина з відео

14:21 Андрющенко показав, який вигляд має проспект Маріуполя, по якому їздив путін

Новина з відео

13:25 Спочатку збив собаку, а потім хотів її вбити: відомо ім'я зловмисника

Новина з відео

10:02 Після поїздки на окуповані території путін відвідав "командний пункт" військових, — ЗМІ

Новина з відео

10:01 Ворог вивів у Чорне море ракетоносії: є загроза ракетних ударів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:54 Російські ЗМІ стверджують, що путін відвідав окупований Маріуполь

Новина з відео

07:10 Дніпро-1 знову лідер, фіаско Динамо проти Зорі, нічиї Львова, Кривбасу та Ворскли й Металіста 1925

Новина з відео

07:04 Іменини Олени 19 березня: найтепліші привітання в прозі, віршах та листівках

Новина з відео

06:15 Віталій Миколенко допоміг "Евертону" зіграти внічию з "Челсі"

Новина з відео

00:01 ​​​​​​​У Львові місцевий та переселенки побилися через російську мову

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

Актуальне по темі

None 19 Березень 19:22

Найкращий лівий захисник світу Зінченко отримав поганий бал за гру з "Кристал Пелас"

None 19 Березень 19:09

У Херсонській області окупанти примусово відбирають житло у мирних українців, — Генштаб

None 19 Березень 18:58

У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

None 19 Березень 18:56

У Генштабі розповіли про українські удари по окупантах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB