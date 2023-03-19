Одесской области хватит мест для хранения нового урожая

Область снабжена зерновыми рукавами и соответствующей техникой

Аграрии Одесской области получили 726 полиэтиленовых рукава для хранения зерна. Емкость каждого рукава — 200 тонн, длина 60 м.

Об этом сообщила директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

"Ажиотаж в этом направлении прошел из-за того, что Одесчина не получила плановый урожай, потому что не было достаточно осадков. Мы собрали зерновых и зернобобовых за прошлый год на уровне 3 миллионов тонн. Эта цифра говорит о том, что у нас есть достаточно мест для хранения урожая на 2023 год. В этом нам очень помогли ФАО. Украина, а также Одесчина получили рукава для хранения", — сообщила директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВ Алла Стоянова.

По ее словам, один рукав может хранить до 200 тысяч тонн зерна.

"Одесская область получила загрузочную и разгрузочную технику, поэтому если классических мест для хранения будет недостаточно, то в запасе есть рукава, альтернативные источники хранения, соответствующее оборудование", — отметила Алла Стоянова.

Напомним, аграрии Одесской области могут получить грант в поддержку сельского хозяйства. Действие программы компенсаций, которая была в прошлые годы, приостановлено. Сегодня аграрии могут получить поддержку из Европейского Союза и западных стран продовольственной компании ФАО.

Фото: АГ-БАГ-УКРАИНА