Одещину понад три години атакували дрони: є руйнування

Пожежа після влучання. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У ніч проти 15 серпня Білгород-Дністровський на Одещині понад три години перебував під атакою російських безпілотників. Внаслідок ударів зруйновано взуттєву фабрику та пошкоджено адміністративну будівлю. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Пожежа на взуттєвій фабриці. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Зруйнована взуттєва фабрика

За даними ДСНС, внаслідок ударів безпілотників у Білгород-Дністровському районі зруйнована будівля взуттєвої фабрики. Водночас очільник ОВА Олег Кіпер уточнив, що після влучань на території підприємства спалахнули їдальня та котельня, також загорівся легковий автомобіль. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені скління і фасад адміністративної будівлі.

"Пошкоджено склади та їдальню. Також сталися загоряння на території непрацюючого підприємства та закинутого приватного житлового будинку. Рятувальники наразі ліквідували всі пожежі", — написав Олег Кіпер.

Автомобіль, який згорів унаслідок атаки. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Ще одна пожежа виникла за іншою адресою. Там загорілися закинутий приватний житловий будинок та суха трава поруч. До ліквідації наслідків нічних ударів ДСНС залучила 15 рятувальників та п'ять одиниць техніки. За попередньою інформацією, люди внаслідок атаки не постраждали.

Наслідки влучання російського дрона. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Атаки на Білгород-Дністровський: що відомо

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що лише 4 серпня ударні безпілотники атакували приватний сектор міста Білгород-Дністровського. Один житловий будинок був зруйнований, ще 15 зазнали пошкоджень.

Також Новини.LIVE писали, що однією з найбільш руйнівних атак на місто став удар 23 червня 2025 року. Тоді російські війська випустили по Білгороду-Дністровському дві балістичні ракети. Одна з цілей — місцевий ліцей, у якому на момент обстрілу перебували 18 людей. Будівля навчального закладу зазнала масштабних руйнувань. Внаслідок того удару загинули троє працівників ліцею, ще 14 людей отримали травми, серед них двоє підлітків.

Рятуальники на місці влучання. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

За день до цього, 22 червня 2025 року, Білгород-Дністровський також пережив нічну атаку безпілотників. Тоді росіяни дронами пошкодили медичні та житлові об'єкти, а станція швидкої допомоги була знищена. Ще одна масштабна атака відбулася 12 травня 2025 року. Російські безпілотники пошкодили приватні житлові будинки, адміністративну будівлю, пожежну частину та два навчальні заклади. Один чоловік отримав поранення.