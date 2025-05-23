Росія планує створити в Україні буферну зону, яка охопить Одеську область

Генерал Соболєв. Фото: utyug.info

РФ планує створити "буферну зону", яка охопить шість областей України, зокрема й Одеську. Однак такі бажання є вкрай нереалістичними, а на перемовинах Україні такого ніхто не пропонував.

Про це в інтерв'ю журналістам розповів російський генерал та депутат держдуми Віктор Соболєв.

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Буферна зона

Російський генерал та член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв заявив, що створення буферної зони — одна із задач окупантів під час літньо-осіннього наступу. Вона має охопити Одещину, Дніпропетровщину, Миколаївщину, Чернігівщину, Харківщину та Сумщину.

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"Я розмовляв із представником Курської області. Він сказав, що ситуація стала навіть гіршою. Звісно, ​​буферна зона потрібна! І в Сумській, і в Харківській областях, Харків, Дніпропетровськ, Миколаївська область, Одеська... Там такі ж люди, вони зараз кажуть, що вони росіяни", — заявив Віктор Соболєв.

Реакція України

Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі "коаліції охочих" розкритикував ці абсурдні заяви. Президент України зазначив, що ця ідея не є живою, та додав, що офіційно на перемовинах нашій країні ніхто такого не пропонував.

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"Я чув про це від багатьох людей та розвідок. Офіційно Україні ніхто нічого не пропонував. Але, як сапери, всі шукають якісь можливості, який ще експеримент з нами провести. Я вважаю, сьогодні ця ідея не дуже жива", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одеса і Київ можуть з'явитися на російських рублях. А також про провал наступу на південь.