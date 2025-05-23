Россия планирует создать в Украине буферную зону, которая охватит Одесскую область

Генерал Соболев. Фото: utyug.info

РФ планирует создать "буферную зону", которая охватит шесть областей Украины, в том числе и Одесскую. Однако такие желания крайне нереалистичны, а на переговорах Украине такого никто не предлагал.

Об этом в интервью журналистам рассказал российский генерал и депутат госдумы Виктор Соболев.

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Буферная зона

Российский генерал и член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что создание буферной зоны — одна из задач оккупантов во время летне-осеннего наступления РФ. Она должна охватить Одесскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Черниговскую, Харьковскую и Сумскую области.

"Я разговаривал с представителем Курской области. Он сказал, что ситуация стала даже хуже. Конечно, буферная зона нужна! И в Сумской, и в Харьковской областях, Харьков, Днепропетровск, Николаевская область, Одесская... Там такие же люди, они сейчас говорят, что они русские", — заявил Виктор Соболев.

Реакция Украины

Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи "коалиции желающих" раскритиковал эти абсурдные заявления. Президент Украины отметил, что эта идея не является живой и добавил, что официально на переговорах нашей стране никто такого не предлагал.

"Я слышал об этом от многих людей и разведок. Официально Украине никто ничего не предлагал. Но, как саперы, все ищут какие-то возможности, какой еще эксперимент с нами провести. Я считаю, сегодня эта идея не очень живая", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесса и Киев могут появиться на российских рублях. А также о провале наступления на юг.