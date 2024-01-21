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Одещину відвідав комісар ООН — які питання обговорили

21 січня 2024 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одещину відвідав комісар ООН — які питання обговорили
Візіт Верховного комісара ООН у справах біженців. Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеську область відвідав Верховний комісар ООН у справах біженців. Представник Міжнародної організації повідомив про посилення допомоги постраждалим від війни мешканцям регіону та переселенцям.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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За його словами, ООН виділить грошову допомогу людям на відбудову пошкоджених домівок та будівництво тимчасових помешкань для переселенців. 

"Проблемними залишаються питання розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тож попросили про допомогу у ремонті приміщень, які в подальшому будуть використовуватися як тимчасове житло для переселенців", — написав Кіпер. 

Зруйнована історична будівля. Фото: Олег Кіпер

Що відомо про візит Філіппо Гранді

Зазначимо, що окрім допомоги людям, представник ООН відвідав Спасо-Преображенський собор, у який в липні влучила ворожа ракета. Наразі відомо, що західні партнери всебічно допомагатимуть Україні у відбудові внаслідок російської агресії, зокрема важливих обʼєктів архітектурної спадщини. 

"Ми дуже вдячні за підтримку, яку Одещина отримує від УВКБ ООН. Це, зокрема і надання генераторів для критичної інфраструктури, допомога переселенцям та постраждалим, підтримка екстрених служб Одещини, ремонтування приміщень задля розміщення ВПО. Будемо посилювати нашу співпрацю", — додав голова ОВА.

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Жінка, чиє житло постраждало від удару. Фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, у ніч на 23 липня 2023 року у Спасо-Преображенський собор влучила російська ракета. Тієї ночі в Одесі одна людина загинула і ще 22 отримали поранення. Наразі у соборі вже відновили частину даху, демонтували небезпечні конструкції та ведуть роботи з консервації будівлі

Одеса
війна
ООН
Одеська область
Новини Одеси
допомога
Олег Кіпер

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