Одещину відвідав комісар ООН — які питання обговорили

Візіт Верховного комісара ООН у справах біженців. Фото: Одеська ОВА

Одеську область відвідав Верховний комісар ООН у справах біженців. Представник Міжнародної організації повідомив про посилення допомоги постраждалим від війни мешканцям регіону та переселенцям.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, ООН виділить грошову допомогу людям на відбудову пошкоджених домівок та будівництво тимчасових помешкань для переселенців.

"Проблемними залишаються питання розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тож попросили про допомогу у ремонті приміщень, які в подальшому будуть використовуватися як тимчасове житло для переселенців", — написав Кіпер.

Зруйнована історична будівля. Фото: Олег Кіпер

Що відомо про візит Філіппо Гранді

Зазначимо, що окрім допомоги людям, представник ООН відвідав Спасо-Преображенський собор, у який в липні влучила ворожа ракета. Наразі відомо, що західні партнери всебічно допомагатимуть Україні у відбудові внаслідок російської агресії, зокрема важливих обʼєктів архітектурної спадщини.

"Ми дуже вдячні за підтримку, яку Одещина отримує від УВКБ ООН. Це, зокрема і надання генераторів для критичної інфраструктури, допомога переселенцям та постраждалим, підтримка екстрених служб Одещини, ремонтування приміщень задля розміщення ВПО. Будемо посилювати нашу співпрацю", — додав голова ОВА.

Жінка, чиє житло постраждало від удару. Фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, у ніч на 23 липня 2023 року у Спасо-Преображенський собор влучила російська ракета. Тієї ночі в Одесі одна людина загинула і ще 22 отримали поранення. Наразі у соборі вже відновили частину даху, демонтували небезпечні конструкції та ведуть роботи з консервації будівлі