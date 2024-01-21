Одещину відвідав комісар ООН — які питання обговорили
Одеську область відвідав Верховний комісар ООН у справах біженців. Представник Міжнародної організації повідомив про посилення допомоги постраждалим від війни мешканцям регіону та переселенцям.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, ООН виділить грошову допомогу людям на відбудову пошкоджених домівок та будівництво тимчасових помешкань для переселенців.
"Проблемними залишаються питання розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тож попросили про допомогу у ремонті приміщень, які в подальшому будуть використовуватися як тимчасове житло для переселенців", — написав Кіпер.
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Зазначимо, що окрім допомоги людям, представник ООН відвідав Спасо-Преображенський собор, у який в липні влучила ворожа ракета. Наразі відомо, що західні партнери всебічно допомагатимуть Україні у відбудові внаслідок російської агресії, зокрема важливих обʼєктів архітектурної спадщини.
"Ми дуже вдячні за підтримку, яку Одещина отримує від УВКБ ООН. Це, зокрема і надання генераторів для критичної інфраструктури, допомога переселенцям та постраждалим, підтримка екстрених служб Одещини, ремонтування приміщень задля розміщення ВПО. Будемо посилювати нашу співпрацю", — додав голова ОВА.
Нагадаємо, у ніч на 23 липня 2023 року у Спасо-Преображенський собор влучила російська ракета. Тієї ночі в Одесі одна людина загинула і ще 22 отримали поранення. Наразі у соборі вже відновили частину даху, демонтували небезпечні конструкції та ведуть роботи з консервації будівлі
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