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Одесчину посетил комиссар ООН — какие вопросы обсудили

21 января 2024 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесчину посетил комиссар ООН — какие вопросы обсудили
Визит Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесскую область посетил Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Представитель Международной организации сообщил об усилении помощи пострадавшим от войны жителям региона и переселенцам.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, ООН выделит денежную помощь людям на восстановление поврежденных домов и строительство временных помещений для переселенцев.

"Проблемными остаются вопросы размещения внутри перемещенных лиц. Поэтому попросили о помощи в ремонте помещений, которые в дальнейшем будут использоваться как временное жилье для переселенцев", — написал Кипер.

Разрушено историческое здание. Фото: Олег Кипер

Что известно о визите Филиппо Гранди

Отметим, что кроме помощи людям представитель ООН посетил Спасо-Преображенский собор, в который в июле попала вражеская ракета. Известно, что западные партнеры будут всесторонне помогать Украине в восстановлении в результате российской агрессии, в частности важных объектов архитектурного наследия.

"Мы очень благодарны за поддержку, которую Одесчина получает от УВКБ ООН. Это, в том числе и предоставление генераторов для критической инфраструктуры, помощь переселенцам и пострадавшим, поддержка экстренных служб Одесчины, ремонт помещений для размещения ВПЛ. Будем усиливать наше сотрудничество", — добавил глава ОВА.

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Женщина, чье жилье пострадало от удара. Фото: Олег Кипер

Напомним, в ночь на 23 июля 2023 года в Спасо-Преображенский собор попала российская ракета. Той ночью в Одессе один человек погиб и еще 22 получили ранения. В настоящее время в соборе уже восстановили часть крыши, демонтировали опасные конструкции и ведут работы по консервации здания

Одесса
война
ООН
Одесская область
Новости Одессы
помощь
Олег Кипер

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