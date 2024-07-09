Одеса має виробляти мінімум 30 МВт, - Труханов про зиму

Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Укрінформ

В Одесі наразі гостро стоїть питання підготовки до затяжних блекаутів та холодних зим, адже більшість генерації на ремонті або взагалі зруйновано ворожими обстрілами. Так, до зими місту потрібно виробляти мінімум 30 МВт електроенергії для забезпечення теплом і водою.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Місто готується до тривалих блекаутів з початку повномасштабного вторгнення. Але внутрішня генерація досі залишається нагальною проблемою Одеси. Наразі у міськраді розглядають питання встановлення на будинках сонячних батарей.

"Щоб бути з теплом та водою, нам потрібно виробляти мінімум 30 Мвт, якщо буде 60 — 70 – узагалі чудово. Немає світла — не працюють помпи і немає води, немає води — не працюють котельні. Що може бути простішим, на перший погляд, аніж взяти та встановити сонячні батареї? Але це — не так. Батарея виробляє енергію, потрібну для живлення будинку. Зайве ми маємо віддавати в систему", — зазначив Геннадій Труханов.

Власна генерація на Одещині

Ми писали, що в Одесі планують побудувати сміттєспалювальний завод,

який буде виробляти електрику і тепло. На території близько 4 гектарів за допомоги переробки відходів буде вироблятись власна генерація, яка допоможе Одещині подолати тривалі відключення світла.

Також ми повідомляли, що на Одещині планують встановити газопоршневі машини для власної генерації. Електростанції планують побудувати на території, площа якої становить 3,3 гектари. Вони мають забезпечити стале тепло-, водо- та енергопостачання

Додамо, що Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.