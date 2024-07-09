Одесса должна производить минимум 30 МВт, - Труханов о зиме

Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: Укринформ

В Одессе сейчас остро стоит вопрос подготовки к затяжным блекаутам и холодным зимам, ведь большинство генерации на ремонте или вообще разрушено вражескими обстрелами. Так, к зиме городу нужно производить минимум 30 МВт электроэнергии для обеспечения теплом и водой.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Город готовится к длительным блекаутам с начала полномасштабного вторжения. Но внутреннее поколение до сих пор остается насущной проблемой Одессы. В горсовете рассматривают вопрос установки на домах солнечных батарей.

"Чтобы быть с теплом и водой, нам нужно производить минимум 30 МВт, если будет 60 —70 — вообще отлично. Нет света — не работают помпы и нет воды, нет воды — не работают котельные. Что может быть проще, на первый взгляд, чем взять и установить солнечные батареи? Но это – не так. Батарея производит энергию, необходимую для питания дома. Лишнее мы должны отдавать в систему", — отметил Геннадий Труханов.

Собственная генерация в Одесской области

Мы писали, что в Одессе планируют построить мусоросжигательный завод,

который будет производить электричество и тепло. На территории около 4 гектаров с помощью переработки отходов будет производиться собственное поколение, которое поможет Одесчине преодолеть длительные отключения света.

Также мы сообщали, что в Одесской области планируют установить газопоршневые машины для собственной генерации. Электростанции планируют построить на территории, площадь которой составляет 3,3 гектара. Они должны обеспечить устойчивое тепло-, водо- и энергоснабжение.

Добавим, что Одесчина работает с международными партнерами в области энергетики. Турция может помочь региону и разместить в портах Одессы, Южного и Измаила корабли с мощностью 250 мегаватт.