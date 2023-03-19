Одесит намагався переплисти крижану ріку, щоб втекти з України
Затримали чоловіка прикордонники на березі р.Тиса. Разом із ним були ще два втікачі із Тернопільщини та Вінниччини.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
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"Чоловік вдягнув гідрокостюм, обгорнув у поліетилен змінний одяг, гроші й документи, та "озброївся" автомобільною шиною. Але поплавати у бурхливій та холодній Тисі йому та двом його компаньйонам не вдалося — їх врятували прикордонники на Закарпатті", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що за рік при спробі незаконно перетнути держкордон вже загинули 14 чоловіків призовного віку.
Прикордонники на Одещині зупинили спробу незаконного перевезення за кордон 28-річного чоловіка, який за віком підлягає призову під час мобілізації. Чоловік звернувся до родича, який є водієм вантажівки та має право виїзду за кордон. Але, щоб уникнути виявлення, чоловік сховався в спальному відсіку вантажівки, розмістившись під ковдрою.
Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського та Ренійського загонів затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Порушники були з Вінницької, Харківської та Одеської областей.