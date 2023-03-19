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Одесит намагався переплисти крижану ріку, щоб втекти з України

19 березня 2023 18:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одесит намагався переплисти крижану ріку, щоб втекти з України
Втікач одягнувся у гідрокостюм
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Затримали чоловіка прикордонники на березі р.Тиса. Разом із ним були ще два втікачі із Тернопільщини та Вінниччини. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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"Чоловік вдягнув гідрокостюм, обгорнув у поліетилен змінний одяг, гроші й документи, та "озброївся" автомобільною шиною. Але поплавати у бурхливій та холодній Тисі йому та двом його компаньйонам не вдалося —  їх врятували прикордонники на Закарпатті", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за рік при спробі незаконно перетнути держкордон вже загинули 14 чоловіків призовного віку.

Прикордонники на Одещині зупинили спробу незаконного перевезення за кордон 28-річного чоловіка, який за віком підлягає призову під час мобілізації. Чоловік звернувся до родича, який є водієм вантажівки та має право виїзду за кордон. Але, щоб уникнути виявлення, чоловік сховався в спальному відсіку вантажівки, розмістившись під ковдрою.

Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського та Ренійського загонів затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Порушники були з Вінницької, Харківської та Одеської областей.

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