Одесит намагався переплисти крижану ріку, щоб втекти з України

Втікач одягнувся у гідрокостюм

Затримали чоловіка прикордонники на березі р.Тиса. Разом із ним були ще два втікачі із Тернопільщини та Вінниччини.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Чоловік вдягнув гідрокостюм, обгорнув у поліетилен змінний одяг, гроші й документи, та "озброївся" автомобільною шиною. Але поплавати у бурхливій та холодній Тисі йому та двом його компаньйонам не вдалося — їх врятували прикордонники на Закарпатті", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за рік при спробі незаконно перетнути держкордон вже загинули 14 чоловіків призовного віку.

Прикордонники на Одещині зупинили спробу незаконного перевезення за кордон 28-річного чоловіка, який за віком підлягає призову під час мобілізації. Чоловік звернувся до родича, який є водієм вантажівки та має право виїзду за кордон. Але, щоб уникнути виявлення, чоловік сховався в спальному відсіку вантажівки, розмістившись під ковдрою.

Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського та Ренійського загонів затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Порушники були з Вінницької, Харківської та Одеської областей.