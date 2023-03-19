Одессит пытался переплыть ледяную реку, чтобы сбежать из Украины
Задержали мужчину пограничники на берегу р.Тиса. Вместе с ним были еще два беглеца из Тернопольщины и Винницкой области.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
-
В Британии мужчина обнаружил 400-летние фрески во время ремонта
-
Златан Ибрагимович стал рекордсменом Серии А и "Милана"
-
В Николаевской области без газоснабжения остаются более 5 тысяч бытовых потребителей
-
Стало известно, когда и где пройдет прощание с погибшим биологом и военным Бижаном Шароповым
-
На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии
-
Как уберечь свою платежную карту: советы от Минреинтеграции
-
Правительство Индонезии планирует бороться с мигрантами из россии: в чем причина
-
В Тульской области упал беспилотник: что известно
-
В Херсонской области рф возбудила дело по убийству командира полиции
-
Повышение солености в Куяльницком лимане приведет к загипсовыванию водоема
"Мужчина одел гидрокостюм, обернул в полиэтилен сменную одежду, деньги и документы, и "вооружился" автомобильной шиной. Но поплавать в бурной и холодной Тисе ему и двум его компаньонам не удалось — их спасли пограничники в Закарпатье", — говорится в сообщении.
Отметим, что за год при попытке незаконно пересечь госграницу уже погибли 14 мужчин призывного возраста.
Пограничники в Одесской области пресекли попытку незаконной перевозки за границу 28-летнего мужчины, который по возрасту подлежит призыву во время мобилизации. Мужчина обратился к родственнику, который является водителем грузовика и имеет право выезда за границу. Но во избежание обнаружения мужчина спрятался в спальном отсеке грузовика, разместившись под одеялом.
Напомним, пограничники Измаильского и Ренийского отрядов задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Молдову. Нарушители были из Винницкой, Харьковской и Одесской областей.