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Одессит пытался переплыть ледяную реку, чтобы сбежать из Украины

19 марта 2023 18:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одессит пытался переплыть ледяную реку, чтобы сбежать из Украины
Беглец оделся в гидрокостюм
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Задержали мужчину пограничники на берегу р.Тиса. Вместе с ним были еще два беглеца из Тернопольщины и Винницкой области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Мужчина одел гидрокостюм, обернул в полиэтилен сменную одежду, деньги и документы, и "вооружился" автомобильной шиной. Но поплавать в бурной и холодной Тисе ему и двум его компаньонам не удалось — их спасли пограничники в Закарпатье", — говорится в сообщении.

Отметим, что за год при попытке незаконно пересечь госграницу уже погибли 14 мужчин призывного возраста.

Пограничники в Одесской области пресекли попытку незаконной перевозки за границу 28-летнего мужчины, который по возрасту подлежит призыву во время мобилизации. Мужчина обратился к родственнику, который является водителем грузовика и имеет право выезда за границу. Но во избежание обнаружения мужчина спрятался в спальном отсеке грузовика, разместившись под одеялом.

Напомним, пограничники Измаильского и Ренийского отрядов задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Молдову. Нарушители были из Винницкой, Харьковской и Одесской областей.

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