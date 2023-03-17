Одесит намагався відправити поштою небезпечну посилку

За це чоловікові загрожує до восьми років в'язниці

В Одесі поліцейські викрили містянина в наркозлочинній діяльності. У "бізнесмена" вилучили 100 пакетиків із психотропною речовиною.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поліція затримала чоловіка на вулиці Космонавтів, коли він намагався відправити поштову посилку із забороненим вмістом. Зловмисника звинуватили у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин.

Вилучені речові докази

Поліцейські вилучили у затриманого чоловіка 100 зіп-пакетиків з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну речовину Alfa-PVP. Експрес-тест підтвердив припущення правоохоронців. Вилучені докази направлені на експертизу для встановлення їхнього походження.

Встановлення каналу постачання

Правоохоронці зараз встановлюють канал постачання психотропів чоловіку та всіх учасників наркозлочину. У разі засудження, зловмисник може потрапити до в'язниці на довгий строк.

Яке покарання чекає на наркоторговця

Наразі, на підставі наявних доказів фігуранту повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, що передбачено ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Наркоторговці на Одещині

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські в Ізмаїльському районі Одеської області скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, якого затримали за незаконне вирощування конопель. Правоохоронці виявили теплицю з наркомістким зіллям, яке господар ретельно обробляв.