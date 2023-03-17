Одесит намагався відправити поштою небезпечну посилку
В Одесі поліцейські викрили містянина в наркозлочинній діяльності. У "бізнесмена" вилучили 100 пакетиків із психотропною речовиною.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
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Поліція затримала чоловіка на вулиці Космонавтів, коли він намагався відправити поштову посилку із забороненим вмістом. Зловмисника звинуватили у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин.
Вилучені речові докази
Поліцейські вилучили у затриманого чоловіка 100 зіп-пакетиків з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну речовину Alfa-PVP. Експрес-тест підтвердив припущення правоохоронців. Вилучені докази направлені на експертизу для встановлення їхнього походження.
Встановлення каналу постачання
Правоохоронці зараз встановлюють канал постачання психотропів чоловіку та всіх учасників наркозлочину. У разі засудження, зловмисник може потрапити до в'язниці на довгий строк.
Яке покарання чекає на наркоторговця
Наразі, на підставі наявних доказів фігуранту повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, що передбачено ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.
Наркоторговці на Одещині
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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