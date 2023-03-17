Одессит пытался отправить по почте опасную посылку

За это мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

В Одессе полицейские разоблачили горожанина в наркопреступной деятельности. У "бизнесмена" изъяли 100 пакетиков с психотропным веществом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Полиция задержала мужчину на улице Космонавтов, когда пытался отправить почтовую посылку с запрещенным содержимым. Злоумышленник обвинен в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропных веществ.

Изъяты вещественные доказательства

Полицейские изъяли у задержанного мужчину 100 зип-пакетов с порошкообразным веществом, похожим на психотропное вещество Alfa-PVP. Экспресс-тест подтвердил предположение правоохранителей. Изъятые доказательства направлены на экспертизу для установления происхождения.

Установка канала поставки

Правоохранители сейчас устанавливают канал поставки психотропов мужчине и всем участникам наркопреступления. В случае осуждения злоумышленник может попасть в тюрьму на длительный срок.

Какое наказание ждет наркоторговца

На основании имеющихся доказательств фигуранту сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропных веществ, что предусмотрено ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Наркоторговцы в Одесской области

Напомним, в Одессе правоохранители задержали распространителя особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские в Измаильском районе Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, которого задержали за незаконное выращивание конопли. Правоохранители обнаружили теплицу с наркосодержащим снадобьем, которое хозяин тщательно обрабатывал.