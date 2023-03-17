Одессит пытался отправить по почте опасную посылку
В Одессе полицейские разоблачили горожанина в наркопреступной деятельности. У "бизнесмена" изъяли 100 пакетиков с психотропным веществом.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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Полиция задержала мужчину на улице Космонавтов, когда пытался отправить почтовую посылку с запрещенным содержимым. Злоумышленник обвинен в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропных веществ.
Изъяты вещественные доказательства
Полицейские изъяли у задержанного мужчину 100 зип-пакетов с порошкообразным веществом, похожим на психотропное вещество Alfa-PVP. Экспресс-тест подтвердил предположение правоохранителей. Изъятые доказательства направлены на экспертизу для установления происхождения.
Установка канала поставки
Правоохранители сейчас устанавливают канал поставки психотропов мужчине и всем участникам наркопреступления. В случае осуждения злоумышленник может попасть в тюрьму на длительный срок.
Какое наказание ждет наркоторговца
На основании имеющихся доказательств фигуранту сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропных веществ, что предусмотрено ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Наркоторговцы в Одесской области
Напомним, в Одессе правоохранители задержали распространителя особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Полицейские в Измаильском районе Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, которого задержали за незаконное выращивание конопли. Правоохранители обнаружили теплицу с наркосодержащим снадобьем, которое хозяин тщательно обрабатывал.