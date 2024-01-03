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Одесит пограбував незнайомку, щоб зробити подарунок коханій

3 січня 2024 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесит пограбував незнайомку, щоб зробити подарунок коханій
Чоловік краде телефон. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили молодика, який обікрав містянку на вулиці. Зловмисник вирвав у жінки з рук мобільний телефон та втік. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Подробиці інциденту

Місцевий мешканець на вулиці Академіка Філатова вирвав з рук незнайомки мобільний телефон, коли та йшла ввечері додому. Потерпіла звернулася до поліції із заявою, зазначивши, що їй завдано збитків майже на 31 тис. гривень.

Наступного дня завдяки системі відстежування телефона, гаджет вдалося знайти, а зловмисника затримати. 

Хлопець  визнав провину та пояснив, що викрав мобільний телефон, аби продати його та на отримані гроші купити своїй дівчині подарунок.

Яке покарання загрожує

Правопорушника взяли під варту та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який обікрав стареньку містянку. Зловмисник викрав з рук потерпілої гроші, які вона щойно зняла з банкомата. 

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вихопив у потерпілого з рук сумку та втік із нею. 

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