Вкрав гроші у пенсіонерки біля банкомата — в Одесі затримали злодія

Поліція затримала злочинця. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який обікрав стареньку містянку. Зловмисник викрав у потерпілої гроші з рук, які вона щойно зняла з банкомата.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Біля залізничного вокзалу зловмисник побачив біля одного з банкоматів жінку, яка знімала готівку. Чоловік почав випрошувати у незнайомки гроші, але почув відмову. Втім на цьому він не зупинився, а дочекався, коли жінка отримає кошти, і раптово вихопив їх у неї з рук та кинувся тікати.

Крики жінки про допомогу почули поліцейські, які забезпечували правопорядок на залізничному вокзалі. Тож вони швидко наздогнали чоловіка і затримали його.

Яке покарання загрожує

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вихопив у потерпілого з рук сумку та втік із нею.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.