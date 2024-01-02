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Вкрав гроші у пенсіонерки біля банкомата — в Одесі затримали злодія

2 січня 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вкрав гроші у пенсіонерки біля банкомата — в Одесі затримали злодія
Поліція затримала злочинця. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який обікрав стареньку містянку. Зловмисник викрав у потерпілої гроші з рук, які вона щойно зняла з банкомата. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Біля залізничного вокзалу зловмисник побачив біля одного з банкоматів жінку, яка знімала готівку. Чоловік почав випрошувати у незнайомки гроші, але почув відмову. Втім на цьому він не зупинився, а дочекався, коли жінка отримає кошти, і раптово вихопив їх у неї з рук та кинувся тікати. 

Крики жінки про допомогу почули поліцейські, які забезпечували правопорядок на залізничному вокзалі. Тож вони швидко наздогнали чоловіка і затримали його. 

Яке покарання загрожує

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вихопив у потерпілого з рук сумку та втік із нею. 

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.

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