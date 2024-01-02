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Украл деньги у пенсионерки возле банкомата — в Одессе задержали вора

2 января 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украл деньги у пенсионерки возле банкомата — в Одессе задержали вора
Полиция задержала преступника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе стражи порядка разоблачили мужчину, который обокрал старушку. Злоумышленник похитил у потерпевшей деньги из рук, которые она только что сняла с банкомата.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

У железнодорожного вокзала злоумышленник увидел возле одного из банкоматов снимавшую наличные женщину. Мужчина начал выпрашивать у незнакомки деньги, но услышал отказ. Впрочем, на этом он не остановился, а дождался, когда женщина получит деньги, и внезапно вырвал их у нее из рук и бросился бежать.

Крики женщины о помощи услышали полицейские, обеспечивавшие правопорядок на железнодорожном вокзале. Они быстро догнали мужчину и задержали его.

Какое наказание грозит

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Муж украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкуп.

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