Одессит ограбил незнакомку, чтобы сделать подарок любимой

Человек ворует телефон. Фото: pixabay

В Одессе правоохранители разоблачили молодого человека, который обокрал горожанку на улице. Злоумышленник вырвал у женщины из рук мобильный телефон и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности инцидента

Местный житель на улице Академика Филатова вырвал из рук незнакомки мобильный телефон, когда она шла вечером домой. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением, отметив, что ей нанесен ущерб почти на 31 тыс. гривен.

На следующий день благодаря системе отслеживания телефона гаджет удалось найти, а злоумышленника задержать.

Парень признал вину и объяснил, что украл мобильный телефон, чтобы продать его и на полученные деньги купить своей девушке подарок.

Какое наказание грозит

Правонарушителя заключили под стражу и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который обокрал старенькую горожанку. Злоумышленник похитил из рук потерпевшей деньги, которые она только что сняла с банкомата.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в ограблении горожанина. Злоумышленник выхватил у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.