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Головна Одеса Одесит припаркувався на півмільйона гривень — як так вийшло

Одесит припаркувався на півмільйона гривень — як так вийшло

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 16:25
Одесит заплатив півмільйона гривень за парковку - яким чином
Паркування за півмільйона. Фото: скріншот з відео одесита

Житель Одеси залишив свою автівку на платній парковці в елітному районі — Аркадії. Машина простояла там досить довго і тепер чоловік має сплатити понад півмільйона гривень за місце стоянки.

Відео шириться соцмережами.

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Паркування за півмільйона

Одесит залишив свою BMW на платній парковці в Gagarinn Plaza в Аркадії. Пройшло 209 днів і автолюбитель раптово згадав про свою машину, яка стільки часу перебувала на коштовній стоянці. За весь цей період він тепер має сплатити 502 750 гривень, адже займав паркомісце понад півроку.

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"І як тепер я буду розраховуватися?",— каже засмучений одесит на відео.

Додамо, зупинитися на парковці в Одесі коштує 30 гривень на годину. Однак на приватних паркінгах, одним з яких скористався герой відео, вартість місця є значно вищою.

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Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі перекриють переїзд через аварійну ділянку. А також про нову розмітку в Аркадії.

Одеса авто парковка Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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