Одессит заплатил полмиллиона гривен за парковку - каким образом

Одессит припарковался на полмиллиона гривен — как так получилось
Житель Одессы оставил свою машину на платной парковке в элитном районе — Аркадии. Машина простояла там довольно долго и теперь мужчина должен заплатить более полумиллиона гривен за место.
Видео распространяется по соцсетям.
Парковка за полмиллиона
Одессит оставил свою BMW на платной парковке в Gagarinn Plaza в Аркадии. Прошло 209 дней и автолюбитель внезапно вспомнил о своей машине, столько времени находившейся на дорогой стоянке. За весь этот период он теперь должен оплатить 502 750 гривен, ведь занимал паркоместо более полугода.
"И как теперь я буду рассчитываться?",— говорит расстроенный одессит на видео.
Добавим, остановиться на парковке в Одессе стоит 30 гривен в час. Однако на частных паркингах, одним из которых воспользовался герой видео, стоимость места значительно выше.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе перекроют переезд из-за аварийного участка. А также о новой разметке в Аркадии.
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