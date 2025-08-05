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Главная Одесса Одессит припарковался на полмиллиона гривен — как так получилось

Одессит припарковался на полмиллиона гривен — как так получилось

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 16:25
Одессит заплатил полмиллиона гривен за парковку - каким образом
Парковка за полмиллиона. Фото: скриншот из видео одессита

Житель Одессы оставил свою машину на платной парковке в элитном районе — Аркадии. Машина простояла там довольно долго и теперь мужчина должен заплатить более полумиллиона гривен за место.

Видео распространяется по соцсетям.

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Парковка за полмиллиона

Одессит оставил свою BMW на платной парковке в Gagarinn Plaza в Аркадии. Прошло 209 дней и автолюбитель внезапно вспомнил о своей машине, столько времени находившейся на дорогой стоянке. За весь этот период он теперь должен оплатить 502 750 гривен, ведь занимал паркоместо более полугода.

"И как теперь я буду рассчитываться?",— говорит расстроенный одессит на видео.

Добавим, остановиться на парковке в Одессе стоит 30 гривен в час. Однако на частных паркингах, одним из которых воспользовался герой видео, стоимость места значительно выше.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе перекроют переезд из-за аварийного участка. А также о новой разметке в Аркадии.

Одесса авто парковка Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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