Одесит влаштував стрілянину у київському готелі
Поліцейські затримали уродженця Одеси у столиці. Відомо, що там одесит під час конфлікту влаштував стрілянину в одному з готелів Києва.
Про це йдеться на сайті Національної поліції України.
Деталі справи
За даними поліції, інцидент трапився на столичному Печерську внаслідок словесного конфлікту. Стрілок поцілив в ногу одного з чоловіків. Після цього втік на автомобілі. За годину зловмисника затримала поліція. Ним виявився уродженець Одещини, 1990 року народження. Фігуранту загрожує до семи років увʼязнення.
Що відомо про інцидент
Зокрема, 4 листопада правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в готелі на вулиці Еспланадній. На місце виїхала слідчо-оперативна група і керівництво Печерського управління поліції.
Як з'ясувалося, інцидент стався на першому поверсі готелю. Між групою людей виник словесний конфлікт. У розпалі суперечки один з учасників дістав пістолет і вистрілив в опонента. Потерпілий отримав поранення в ногу. Стрілець залишив місце події на автомобілі.
Правоохоронці розпочали спецоперацію для пошуку озброєного чоловіка. Його затримали упродовж години. Під час обшуку авто слідчі вилучили ймовірне знаряддя скоєння злочину — травматичний пістолет.
Нагадаємо, у Приморському районі Одеси на вулиці Базарній сталася стрілянина. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Також ми писали, що мешканець Білгород-Дністровського звернувся до поліції зі скаргою про озброєне хуліганство, яке сталося на сходовому майданчику багатоповерхового будинку. Невідомий чоловік вистрілив з пістолета у батька заявника. Поліція розслідує цей інцидент.
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