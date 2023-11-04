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Одессит устроил стрельбу в киевском отеле

4 ноября 2023 17:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одессит устроил стрельбу в киевском отеле
Задержанный за стрельбу одессит. Фото: Национальная полиция.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Полицейские задержали уроженца Одессы в столице Известно, что там одессит во время конфликта устроил стрельбу в одной из гостиниц Киева.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции Украины.

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Детали дела

По данным полиции, инцидент произошел на столичном Печерске в результате словесного конфликта. Стрелок попал в ногу одного из мужчин. После этого скрылся на автомобиле. Через час злоумышленника задержала полиция. Им оказался уроженец Одесской области, 1990 года рождения. Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.

Что известно об инциденте

В частности, 4 ноября стражи порядка получили сообщение о стрельбе в гостинице на улице Эспланадной. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Печерского управления полиции.

Как выяснилось, инцидент произошел на первом этаже гостиницы. Между группой людей возник словесный конфликт. В разгар спора один из участников достал пистолет и выстрелил в оппонента. Потерпевший получил ранение в ногу. Стрелец покинул место происшествия на автомобиле.

Правоохранители начали спецоперацию по поиску вооруженного мужчины. Его задержали в течение часа. Во время обыска авто следователи изъяли возможное орудие совершения преступления — травматический пистолет.

Напомним, в Приморском районе Одессы на улице Базарной произошла стрельба. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также мы писали, что житель Белгород-Днестровского обратился в полицию с жалобой о вооруженном хулиганстве, которое произошло на лестничной площадке многоэтажного дома. Неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в отца заявителя. Полиция расследует этот инцидент.

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