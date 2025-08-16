Відео
Головна Одеса Одесита вдарило струмом на даху потяга — в якому він стані

Одесита вдарило струмом на даху потяга — в якому він стані

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 13:05
В Одесі чоловіка вдарило струмом на даху потяга
Поліцейський біля потягу. Фото ілюстративне: Національна поліція

В Одесі на залізниці чоловіка вразило електрострумом на даху вантажного вагона. Наразі він перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Подробиці справи

За попередньою інформацією, чоловік піднявся на дах вантажного вагона, де зазнав удару електричним струмом. Працівники швидкої медичної допомоги доправили потерпілого до лікарні у важкому стані. Наразі триває боротьба за його життя.

Поліцейські працюють на місці події. Її обставини та особа потерпілого ще встановлюються. Вирішується також питання щодо правової кваліфікації. 

"Вкотре закликаємо громадян до обережності під час перебування на залізниці. Потяги, вагони та інші об’єкти перебувають під високою напругою. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані", — йдеться у повідомленні поліцейських.

None - фото 1
Повідомлення ГУНП. Фото: скриншот новини ГУНП


Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі на чоловіка наїхав потяг. А також про запуск додаткових вагонів з нашого міста до Києва.

Одеса електроенергія поїзди Новини Одеси залізниця
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
