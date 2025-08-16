В Одесі чоловіка вдарило струмом на даху потяга

Поліцейський біля потягу. Фото ілюстративне: Національна поліція

В Одесі на залізниці чоловіка вразило електрострумом на даху вантажного вагона. Наразі він перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

За попередньою інформацією, чоловік піднявся на дах вантажного вагона, де зазнав удару електричним струмом. Працівники швидкої медичної допомоги доправили потерпілого до лікарні у важкому стані. Наразі триває боротьба за його життя.



Поліцейські працюють на місці події. Її обставини та особа потерпілого ще встановлюються. Вирішується також питання щодо правової кваліфікації.



"Вкотре закликаємо громадян до обережності під час перебування на залізниці. Потяги, вагони та інші об’єкти перебувають під високою напругою. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані", — йдеться у повідомленні поліцейських.

Повідомлення ГУНП. Фото: скриншот новини ГУНП



