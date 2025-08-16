В Одессе мужчину ударило током на крыше поезда

Полицейский возле поезда. Фото иллюстративное: Национальная полиция

В Одессе на железной дороге мужчину поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

По предварительной информации, мужчина поднялся на крышу грузового вагона, где получил удар электрическим током. Работники скорой медицинской помощи доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас продолжается борьба за его жизнь.



Полицейские работают на месте происшествия. Обстоятельства события и личность пострадавшего еще устанавливаются. Решается также вопрос о правовой квалификации.



"В очередной раз призываем граждан к осторожности во время пребывания на железной дороге. Поезда, вагоны и другие объекты находятся под высоким напряжением. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии", — говорится в сообщении полицейских.

Сообщение ГУНП. Фото: скриншот новости ГУНП



