Главная Одесса Одессита ударило током на крыше поезда — в каком он состоянии

Одессита ударило током на крыше поезда — в каком он состоянии

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 13:05
В Одессе мужчину ударило током на крыше поезда
Полицейский возле поезда. Фото иллюстративное: Национальная полиция

В Одессе на железной дороге мужчину поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности дела

По предварительной информации, мужчина поднялся на крышу грузового вагона, где получил удар электрическим током. Работники скорой медицинской помощи доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас продолжается борьба за его жизнь.

Полицейские работают на месте происшествия. Обстоятельства события и личность пострадавшего еще устанавливаются. Решается также вопрос о правовой квалификации.

"В очередной раз призываем граждан к осторожности во время пребывания на железной дороге. Поезда, вагоны и другие объекты находятся под высоким напряжением. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии", — говорится в сообщении полицейских.

None - фото 1
Сообщение ГУНП. Фото: скриншот новости ГУНП


Напомним, недавно мы писали о том, как в Одессе на мужчину наехал поезд. А также о запуске дополнительных вагонов из нашего города в Киев.

Одесса электроэнергия поезда Новости Одессы железная дорога
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
