Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса З Одеси до Києва запустять додаткові поїзди — коли

З Одеси до Києва запустять додаткові поїзди — коли

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:20
У серпні Укрзалізниця запустить додатковий потяг Київ-Одеса — яким чином
Одеський вокзал. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Наприкінці серпні з Одеси до Києва та у зворотньому напрямку курсуватиме додатковий потяг. Перші состави обіцяють запустити вже через тиждень, а квитки невдовзі з'являться у продажі.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Реклама
Читайте також:

Додатковий потяг

В Укрзалізниці анонсували запуск додаткового поїзду №265/266 Київ — Одеса. Він вирушатиме зі столиці 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до нашого міста о 18:08.

З Одеси, в свою чергу, поїзд відправлятиметься в ті ж самі дні об 11:27 і прибуватиме до Києва о 20:20.

Зазначається, що у составі наявні купейні вагони з місцями для сидіння.

None - фото 1
Повідомлення про додатковий потяг. Фото: скриншоту поста Укрзалізниці

Придбати квитки скоро можна буде у застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або в касах вокзалів. Ціни на них починаються від 599 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що влітку кількість потягів до нашого міста зростає. А також про новий поїзд Одеса — Кишинів.

Київ Одеса Укрзалізниця поїзди Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації