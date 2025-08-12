У серпні Укрзалізниця запустить додатковий потяг Київ-Одеса — яким чином

Одеський вокзал. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Наприкінці серпні з Одеси до Києва та у зворотньому напрямку курсуватиме додатковий потяг. Перші состави обіцяють запустити вже через тиждень, а квитки невдовзі з'являться у продажі.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Додатковий потяг

В Укрзалізниці анонсували запуск додаткового поїзду №265/266 Київ — Одеса. Він вирушатиме зі столиці 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до нашого міста о 18:08.

З Одеси, в свою чергу, поїзд відправлятиметься в ті ж самі дні об 11:27 і прибуватиме до Києва о 20:20.

Зазначається, що у составі наявні купейні вагони з місцями для сидіння.

Повідомлення про додатковий потяг. Фото: скриншоту поста Укрзалізниці

Придбати квитки скоро можна буде у застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або в касах вокзалів. Ціни на них починаються від 599 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що влітку кількість потягів до нашого міста зростає. А також про новий поїзд Одеса — Кишинів.