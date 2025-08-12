В августе Укрзализныця запустит дополнительный поезд Киев-Одесса — каким образом

Одесский вокзал. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В конце августе из Одессы в Киев и в обратном направлении будет курсировать дополнительный поезд. Первые составы обещают запустить уже через неделю, а билеты вскоре появятся в продаже.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Дополнительный поезд

В Укрзализныце анонсировали запуск дополнительного поезда №265/266 Киев — Одесса. Он будет отправляться из столицы 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 8:40 и прибывать в наш город в 18:08.

Из Одессы, в свою очередь, поезд будет отправляться в те же дни в 11:27 и прибывать в Киев в 20:20.

Отмечается, что в составе имеются купейные вагоны с местами для сидения.

Сообщение о дополнительном поезде. Фото: скриншот поста Укрзализныци

Купить Билеты можно будет скоро купить в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua или в кассах вокзалов. Цены на них начинаются от 599 гривен.

Напомним, недавно мы писали о том, что летом количество поездов в наш город растет. А также о новом составе Одесса — Кишинев.