Главная Одесса Из Одессы в Киев запустят дополнительные поезда — когда

Из Одессы в Киев запустят дополнительные поезда — когда

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 17:20
В августе Укрзализныця запустит дополнительный поезд Киев-Одесса — каким образом
Одесский вокзал. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В конце августе из  Одессы в Киев и в обратном направлении будет курсировать дополнительный поезд. Первые составы обещают запустить уже через неделю, а билеты вскоре появятся в продаже.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также:

Дополнительный поезд

В Укрзализныце анонсировали запуск дополнительного поезда №265/266 Киев — Одесса. Он будет отправляться из столицы 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 8:40 и прибывать в наш город в 18:08.

Из Одессы, в свою очередь, поезд будет отправляться в те же дни в 11:27 и прибывать в Киев в 20:20.

Отмечается, что в составе имеются купейные вагоны с местами для сидения.

None - фото 1
Сообщение о дополнительном поезде. Фото: скриншот поста Укрзализныци

Билеты можно будет скоро купить в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua или в кассах вокзалов. Цены на них начинаются от 599 гривен.

Напомним, недавно мы писали о том, что летом количество поездов в наш город растет. А также о новом составе Одесса — Кишинев.

Новости Одессы
Басюл Елена
Автор:
Басюл Елена
