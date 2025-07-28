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Головна Одеса Потягів до Одеси побільшає — коли запустять нові маршрути

Потягів до Одеси побільшає — коли запустять нові маршрути

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 13:15
Укрзалізниця запустить нові літні потяги, зокрема з Вінниці до Одеси
Вокзал в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Укрзалізниця у серпні запустить нові літні потяги на популярні у курортний сезон маршрути. Один з составів буде ходити з Вінниці до Одеси

Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці.

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Нові літні потяги

У серпні 2025 року почнуть курсувати додаткові літні потяги Укрзалізниці. А саме:

  • Поїзд № 708/707 Одеса — Вінниця вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня.
  • Поїзди № 740/739 Київ — Кривий Ріг та № 753/754 Кривий Ріг — Київ курсуватимуть 31 липня, а також 2, 4, 6, 8, 10 серпня.
  • Поїзд № 275/276 Київ — Вінниця вирушатиме з Києва та Вінниці 1 та 3 серпня.

"Будь ласка, будьте уважні при виборі місць та звертайте увагу на позначку, що білизни у цих поїздах не буде",— йдетсья у повідомленні Укрзалізниці.

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Повідомлення УЗ. Фото: скріншот посту Укрзалізниці

На маршрутах будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння. Вартість квитків на вказані напрямки починається з 364 гривень, придбати їх можна у касах залізничних вокзалів або на сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що українські потяги допомагають лагодити дорогу у Молдові. А також про те, коли запустять поїзд з Житомира до Одеси.

Одеса поїздки Укрзалізниця Вінниця поїзди Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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