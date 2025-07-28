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Главная Одесса Поездов в Одессу станет больше — когда запустят новые маршруты

Поездов в Одессу станет больше — когда запустят новые маршруты

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 13:15
Укрзализныця запустит новые летние поезда, в частности из Винницы в Одессу
Вокзал в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Укрзализныця в августе запустит новые летние поезда на популярные в курортный сезон маршруты. Один из составов будет ходить из Винницы в Одессу.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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В августе 2025 года начнут курсировать дополнительные летние поезда Укрзализныци. А именно:

  • Поезд № 708/707 Одесса — Винница будет отправляться из Одессы и Винницы 1 и 3 августа.
  • Поезда № 740/739 Киев — Кривой Рог и № 753/754 Кривой Рог — Киев будут курсировать 31 июля, а также 2, 4, 6, 8, 10 августа.
  • Поезд № 275/276 Киев — Винница будет отправляться из Киева и Винницы 1 и 3 августа.

"Пожалуйста, будьте внимательны при выборе мест и обращайте внимание на отметку, что белья в этих поездах не будет",— говорится в сообщении Укрзализныци.

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Сообщение УЗ. Фото: скриншот поста Укрзализныци

На маршрутах будут задействованы купейные вагоны с местами для сидения. Стоимость билетов на указанные направления начинается с 364 гривен, приобрести их можно в кассах железнодорожных вокзалов или на сайте Укрзализныци.

Напомним, недавно мы писали о том, что украинские поезда помогают чинить дорогу в Молдове. А также о том, когда запустят поезд из Житомира в Одессу.

Одесса поездки Укрзализныця Винница поезда Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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