Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеситам пояснили, як отримати компенсацію за утоплене авто

Одеситам пояснили, як отримати компенсацію за утоплене авто

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 13:49
Компенсація за утоплене авто — як отримати гроші без договору
Повінь в Одесі 30 вересня 2025. Фото: Новини.LIVE

В Одесі після чергової зливи знову десятки автівок опинилися у воді. І якщо машину пошкоджено, а договору про зберігання не було — це ще не вирок, все можна вирішити.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеського адвоката Олександра Жовтана, як у такій ситуації діяти, щоб не залишитися ні з чим і добитися компенсації навіть без формальних документів.

Реклама
Читайте також:

Якщо договір відсутній — дійте через претензії та суд

За словами адвоката, навіть якщо договір про зберігання машини не укладено, людина має право на компенсацію, якщо зможе довести, що шкода виникла не з її вини.

"У таких справах шанси досить високі. Як показує судова практика — і моя особиста також — спори, пов’язані з падінням дерев на авто чи підтопленням під час повені, часто мають успішний результат. Тому я раджу кожному не зволікати, збирати докази і працювати над компенсацією", — зазначає Жовтан.

Експертиза вирішує все

Як пояснює юрист, експертиза є ключовим доказом у таких справах. Саме вона визначає реальну вартість пошкодженого майна і стає основою для судового рішення.

"Успіх справи залежить від активності самої людини. Ті, хто швидко фіксує пошкодження, збирає свідчення й не боїться звертатися до спеціалістів, мають усі шанси на позитивний результат", — додає адвокат.

Нагадаємо, ми писали, як одеситам отримати компенсації після стихії. Також повідомляли, що краще діяти самостійно ніж колективно, і як грамотно підготуватися до суду.

Одеса авто повінь Одеська область компенсація Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації