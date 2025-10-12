Компенсація за утоплене авто — як отримати гроші без договору

Повінь в Одесі 30 вересня 2025. Фото: Новини.LIVE

В Одесі після чергової зливи знову десятки автівок опинилися у воді. І якщо машину пошкоджено, а договору про зберігання не було — це ще не вирок, все можна вирішити.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеського адвоката Олександра Жовтана, як у такій ситуації діяти, щоб не залишитися ні з чим і добитися компенсації навіть без формальних документів.

Якщо договір відсутній — дійте через претензії та суд

За словами адвоката, навіть якщо договір про зберігання машини не укладено, людина має право на компенсацію, якщо зможе довести, що шкода виникла не з її вини.

"У таких справах шанси досить високі. Як показує судова практика — і моя особиста також — спори, пов’язані з падінням дерев на авто чи підтопленням під час повені, часто мають успішний результат. Тому я раджу кожному не зволікати, збирати докази і працювати над компенсацією", — зазначає Жовтан.

Експертиза вирішує все

Як пояснює юрист, експертиза є ключовим доказом у таких справах. Саме вона визначає реальну вартість пошкодженого майна і стає основою для судового рішення.

"Успіх справи залежить від активності самої людини. Ті, хто швидко фіксує пошкодження, збирає свідчення й не боїться звертатися до спеціалістів, мають усі шанси на позитивний результат", — додає адвокат.

