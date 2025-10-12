Компенсация за утопленное авто - как получить деньги без договора

Наводнение в Одессе 30 сентября 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В Одессе после очередного ливня снова десятки автомобилей оказались в воде. И если машина повреждена, а договора о хранении не было — это еще не приговор, все можно решить.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесского адвоката Александра Жовтана, как в такой ситуации действовать, чтобы не остаться ни с чем и добиться компенсации даже без формальных документов.

Если договор отсутствует — действуйте через претензии и суд

По словам адвоката, даже если договор о хранении машины не заключен, человек имеет право на компенсацию, если сможет доказать, что ущерб возник не по его вине.

"В таких делах шансы достаточно высокие. Как показывает судебная практика — и моя личная тоже — споры, связанные с падением деревьев на авто или подтоплением во время наводнения, часто имеют успешный результат. Поэтому я советую каждому не медлить, собирать доказательства и работать над компенсацией", — отмечает Жовтан.

Экспертиза решает все

Как объясняет юрист, экспертиза является ключевым доказательством в таких делах. Именно она определяет реальную стоимость поврежденного имущества и становится основой для судебного решения.

"Успех дела зависит от активности самого человека. Те, кто быстро фиксирует повреждения, собирает показания и не боится обращаться к специалистам, имеют все шансы на положительный результат", — добавляет адвокат.

Напомним, мы писали, как одесситам получить компенсации после стихии. Также сообщали, что лучше действовать самостоятельно чем коллективно и как грамотно подготовиться к суду.